Antalya'nın zirvesi Saklıkent'te kar üzerinde resim yaptılar



ANTALYA, (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin 'Saklıkent Sanat Kampı' adıyla düzenlediği Kültür Sanat Çalıştayı, iki gün süren etkinliklerin ardından sona erdi. Çalıştayda sanatseverler 2 bin rakımlı Saklıkent'te doğayla iç içe resim yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 'Saklıkent Sanat Kampı' Kültür Sanat Çalıştayı düzenlendi. Antalya'nın en önemli kış turizmi merkezlerinden Saklıkent Kayak Merkezi'nde sosyal mesafeli ve maskeli düzenlenen çalıştayda renkli etkinlikler gerçekleşti. Proje koordinatörlüğünü Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu'nun yaptığı Saklıkent Sanat Kampı'nda resim çalıştayı, kar heykel çalıştayı ve geleneksel sanat çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya katılanlar bembeyaz karlar üzerinde atölye çalışmalarını yapmanın keyfini çıkardı. Etkinliğin son gününde de sanatseverler büyük ebatlı Atatürk Türk bayrağı ve Atatürk portre çalışması yaptı.

ALTERNATİF TURİZM VE SANATI BİRLİKTE GELİŞECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Doç. Dr. Önder Bilgin, Antalya'nın alternatif turizm imkanlarını kültür ve sanatla birlikte geliştirmek istediklerini söyleyerek, "Başkanımız Muhittin Böcek'in talimatıyla hem Antalya'nın önemli değerlerinden Saklıkent'i tanıtmak hem de kültür sanat faaliyetlerine değer katmak için düzenlediğimiz çalıştay sanatseverleri sevindirdi. Sanatla, kültürle, doğayla iç içe bir kamp oldu" dedi.

RESİM, HEYKEL VE GELENEKSEL SANAT ÇALIŞTAYI

Proje Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen sanat kampında bulunmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Yaklaşık 150 kişilik katılımcı karlar üzerinde sanatsal etkinlikte bulundu. Herkes için unutulmaz farklı bir sanatsal etkinlik oldu" diye konuştu.

UNUTULMAZ BİR DENEYİM

Etkinliğe katılan resim sanatçısı Hacer Çilingir, "Resim yapmayı ve Saklıkent'i çok seviyordum. Bu etkinlikle ikisi bir araya geldi. Böylesi güzel bir doğal ortamda daha önce resim yapmamıştım. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bizlere bu güzel ortamda resim yapma fırsatı tanıdığı için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

KAR ÜSTÜNDE RESİM YAPMAK HEYECAN VERİCİ

Etkinlikte Atatürk portesi çizimi yapan Akdeniz Üniversitesi Öğrencisi Sevda Güne ise şöyle konuştu:

"Antalya gibi bir yerde kar üzerinde resim yapıyoruz, bu inanılmaz heyecan verici. Ayaklarımın altında kar var ama üstümüzde güneş bizi yakıyor. Bu ortamda olmak bizi çok mutlu ve motive etti."

Kar üstünde resim yaptığı için kendini çok şanslı gördüğünü söyleyen Helin Arvas da unutamayacağı bir gün yaşadığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA

2021-03-05 16:00:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.