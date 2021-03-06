Antalya'da otogar esnafı kira indirimi istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da otogar esnafı kira indirimi istiyor

İHA

Antalya'da otogar esnafı kira indirimi istiyor

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde faaliyet yürüten yaklaşık 120 esnaf, pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesinden kira oranında yüzde 50 indirim yapılmasını talep etti.

Antalya Otobüs İşletmecileri Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Antalya Büyükşehir Belediyesinden 2021 yılı kira oranında yüzde 50 indirim yapılması için talepte bulundu. Gerekli müracaatlarını Ulaşım A.Ş. ve Büyükşehir Belediyesine yaptıklarını belirten işletmeciler, bir sonuç alamayınca bir araya gelip açıklama yaptı. Antalya Otobüs İşletmecileri Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Gülnaroğlu, 120 esnafın bulunduğu otogarda Covid19 sürecinde işlerinin yüzde 75 düştüğünü kaydetti. Bu süreçte bazı şehirlerdeki otogarlarda kira indirimine gidildiğini anımsatan Gülnaroğlu, “Biz yaklaşık 2 aydır, Büyükşehir Belediyesine gidip geliyoruz. Yetkililerle görüşüyoruz ama bir sonuç alamadık. Esnafımız zor durumda. Otobüslerde yolcu sayısında yüzde 50 kısıtlama var. Çalışan işçileri çıkaramıyoruz, maaşlarını ödüyoruz. Esnaf çok zor durumda. Biz kiralardan yüzde 50 indirim istiyoruz. Elimizde emsal kararlar var. Bir çok belediye kira noktasında indirime gitmiş. Bizde yarı yarıya indirim bekliyoruz. 6 ay kiraya zam yapılmayacağını söylediler zaten 3 ay geçti” ifadelerine yer verdi.

"Yüzde 80 değil, 50 yapılsın"
Otogar açıldığından beri işletmecilik yaptığını belirten Yusuf Çelebi, ”Biz 25 yıldır burada esnaflık yapıyoruz. Pandemiden dolayı otogarda kalkan otobüs sayısı yüzde 25’lere kadar düştü. 350 otobüs yerine bugün garajdan yaklaşık 150 otobüs kalkıyor, onların da yolcusu yarı yarıya. Biz buna da razı olduk. Hal böyleyken kazanamazken, içimize sinmeyen bir kira sözleşmesi yapmadık. Bizi 3 ay öldürmediler, 9 ay sürünmeye mahkum ettiler. Benim işim yüzde 80 azaldıysa, kira indirimi yüzde 80 değil de 50 yapılsın. Bir ortak yol bulunsun. Biz Muhittin Böcek’in belediye başkanı olmasına çok sevindik, kendisi bizim camiamızdan geldi. Böcek’in bizim sesimizi duymasını ve çözüme kavuşturmasını rica ediyoruz” dedi.

"Kira indirimi istiyoruz"
İşletmeci Atilla Necmi Gencer, belediyeye defalarca kira indirimine gitmelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını belirtti.
Ülke genelinde bir çok belediye bünyesindeki otogarlarda kira indirimi yaşandığını anlatan Gencer, “Bizim belediyemiz ılımlı davranmadı. Kira ödeyemeyecek şekildeyiz ve mağduruz. Kapasitemiz yüzde 50’ye düştü. Zaten yolcu yok. Personel maaşları da üzerimize bindi. Büyükşehir belediyesinden kira indirimi istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çalıştığı tuvalet önünde kalp krizi geçirip öldü
YEREL HABERLER Çalıştığı tuvalet önünde kalp krizi geçirip öldü
Kaymakam Yiğit, yeniden hizmete açılan işyerlerinin denetimine katıldı
YEREL HABERLER Kaymakam Yiğit, yeniden hizmete açılan işyerlerinin ...
Mavi Kelebekler’in galibiyet coşkusu
YEREL HABERLER Mavi Kelebekler’in galibiyet coşkusu
Eline geçeni balkondan attı (2)
YEREL HABERLER Eline geçeni balkondan attı (2)
Cumartesi kısıtlamasının Antalya'da sahil ve park yoğunluğu Yaklaşık 4 ay sonra kısıtlamasız ilk cumartesiyi geçiren Antalyalılar sahillere akın etti
YEREL HABERLER Cumartesi kısıtlamasının Antalya'da sahil ve park ...
Herkes köyden kente giderken o Almanya'dan köyüne döndü Antalyalı gurbetçi, köyünde yaptıklarıyla herkese örnek oldu Araziyi işlemek için kepçe aldı, ceviz, badem defne bahçeleri kurdu Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için tüm birikimini köyüne yatırdı
YEREL HABERLER Herkes köyden kente giderken o Almanya'dan köyüne ...
Keman Yıldızı Elif Eroğlu Polonya’da birincilik kazandı
YEREL HABERLER Keman Yıldızı Elif Eroğlu Polonya’da birincilik ...
Başkan Böcek’ten güreşçilere baklava ikramı
YEREL HABERLER Başkan Böcek’ten güreşçilere baklava ikramı
Kısıtlamanın kalktığı Antalya'da sahil ve parklar doldu, maske mesafe unutuldu
YEREL HABERLER Kısıtlamanın kalktığı Antalya'da sahil ve parklar ...
Eline geçeni balkondan attı
YEREL HABERLER Eline geçeni balkondan attı
Antalyaspor beraberlikte Avrupa'nın zirvesinde
YEREL HABERLER Antalyaspor beraberlikte Avrupa'nın zirvesinde
Dereye uçan traktörün 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Dereye uçan traktörün 17 yaşındaki sürücüsü hayatını ...
Analı-kızlı triatloncuları pandemi de durduramadı Sağlık için spora başlayan anne ve kızı, 'Analı- kızlı' sloganı ile kendilerini triatlon yarışlarında buldu 60 yaşına gelen annenin hedefi bu yıl Ironman'da kürsüye çıkıp madalya almak
YEREL HABERLER Analı-kızlı triatloncuları pandemi de ...
1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak
YEREL HABERLER 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak
Ölüye yazılan trafik cezası mahkemeden döndü
YEREL HABERLER Ölüye yazılan trafik cezası mahkemeden döndü
Bisikletle Avrupa turuna çıkan Fransız müzisyenler Demre'de
YEREL HABERLER Bisikletle Avrupa turuna çıkan Fransız müzisyenler ...
İngiltere'deki Anneler Günü ve Dünya Kadınlar Günü, çiçeğe ilgiyi katladı
YEREL HABERLER İngiltere'deki Anneler Günü ve Dünya Kadınlar Günü, ...
Kalp ameliyatı sonrası enfeksiyon oluştu, ikiz kızlarını göremeden öldü
YEREL HABERLER Kalp ameliyatı sonrası enfeksiyon oluştu, ikiz ...
Makineleri TIR'a yüklerken 2 metre yükseklikten düşüp, öldü
YEREL HABERLER Makineleri TIR'a yüklerken 2 metre yükseklikten ...
Devrilen motosikletteki Melike yaşamını yitirdi, ablası yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen motosikletteki Melike yaşamını yitirdi, ...
Jandarmanın durdurduğu şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Jandarmanın durdurduğu şüpheli araçtan uyuşturucu ...
Antalya Şehir Hastanesi’nin inşaat çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Antalya Şehir Hastanesi’nin inşaat çalışmaları ...
Hem ayağı hem evi tehlikede
YEREL HABERLER Hem ayağı hem evi tehlikede
İlk adımını atan Halil Efe, sevinçten ağladı
YEREL HABERLER İlk adımını atan Halil Efe, sevinçten ağladı