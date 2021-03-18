Başkan Yılmaz AGC yönetimini ağırladı

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) yönetimini konuk etti. AGC Başkanı Mevlüt Yeni, yönetim kurulu üyeleri Rasim Gündüz, Haşmet Öyken ve İdris Taş, Başkan Mustafa Yılmaz’ın şahsında yeni oluşan yönetim kurulumuza hayırlı olsun dileklerini sundu ve başarı dileklerini iletti. AGC Başkanı Mevlüt Yeni, Antalyaspor’umuza kentin gazetecileri olarak destek olmaya devam edeceklerini iletirken, Başkan Yılmaz da Antalyaspor’un doğru hedeflere daha kısa sürede ulaşabilmesi adına Antalya’nın desteğinin önemli olduğunu belirterek, bu konuda medyaya büyük görev düştüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.