Sırtından yaralandı, kendisini vurduğunu öne sürdü

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, evde tabancayla sırtından yaralanan Salih Çiçek, tedaviye alındı. Çiçek, ifadesinde kendisini vurduğunu öne sürdü.
Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi 2975 Sokaktaki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Salih Çiçek eşi ile evdeyken silahla sırtından yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Çiçek'i ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Salih Çiçek, hastanede polise verdiği ifadede, silahla kendisini vurduğunu söylediği belirtildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-04-03 12:29:10
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.