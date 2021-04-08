Bakan Karaismailoğlu'ndan 'uzay' ve 'uydu' hedefi



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A haberleşme uydumuzu, bu yılın başında yörüngesine fırlattık. Sırada Türksat 5B haberleşme uydusu bulunmaktadır. Türksat 6A´nın tamamen milli imkanlarla entegrasyon ve test çalışmalarını Ankara´da başarı ile yürütüyoruz. Uzay ve haberleşme çalışmaları gelecekte daha büyük bir hızla ilerleyecek. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümünde, kendi uydusunu kendisi yapabilen dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya´nın Belek bölgesindeki bir otelde gerçekleştirilen Karayolları Genel Müdürlüğü 71. bölge müdürleri değerlendirme toplantısının kapanışına katıldı. 2021 yılı için yapılacak projelerin görüşüldüğü toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana 1 trilyon 864 milyon lira ile en çok karayollarına para harcadıklarını söyledi. 2002 yılı öncesinde karayollarının çok ihmal edildiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Karayolları 2002 yılı öncesinde yetersizdi, olanlar da güvenli değildi. 105.1 milyar dolar para harcandı karayollarına. Türkiye 18 yılda 100 yıla sığmayacak bir devrim yaşadı. Bu az iş değildir. Devletimiz diğer işlerden kesip yatırımı buralara aktardı. Bazı kör gözlerin gözüne sokarcasına anlatmak lazım" dedi.

Demiryolu ve havayolu alanlarında da yaptıkları yatırımlardan söz eden Bakan Karaismailoğlu, demiryollarına 32.9 milyar dolar yatırım yapıldığını, 26 olan havayolu sayısının ise 56´ya çıktığını anlattı. Havayoluna 2002´den bu yana 15.1 milyar dolar para harcandığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Adeta Türk Hava Yolları dünya markası oldu. 18 yıla sığan devasa projeler. Deniz yollarına 2 milyar dolarla gemilere uygun limanlar inşa edildi" diye konuştu.

'5G´YE HIZLI GEÇİŞ YAPILACAK'

5G ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "5G´ye hızlı bir geçiş yapılacak. İnşallah tüm yatırımlarda olduğu gibi 5G´de de yerli yatırımcılarımızla katılım sağlayacağız. Ciddi hazırlıklarımız var. Bugüne kadar yaptığımız yatırımlar şimdiden ülkemizin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası´na yüzde 3´lük katkı yapmıştır. Ayrıca yılda 1 milyondan fazla vatandaşımıza da istihdam olanağı tanımıştır" dedi.

'MARMARA BÖLGESİ AVRASYA´NIN MERKEZİ OLACAK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü´nü 2027 yılında özel işletmenin bakanlık idaresine devredeceğini söyledi. Yap işlet devret projelerinin kısa süreli projeler olduğunu da ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bolu Dağı Tüneli 1992 yılında inşasına başlanmıştı. Ancak 2002 yılında gelindiğinde daha yüzde 30 yapılmıştı. Kanal İstanbul´un tamamlanmasıyla Marmara Bölgesi, limanları, lojistik bölgeleri, demiryolu bağlantıları, Marmaray ve büyüyen endüstrisi ile birlikte Avrasya´nın merkezi olacaktır. İstanbul Kuzeyi ise Kanal İstanbul, İstanbul Havalimanı, ticari limanları, Kuzey Marmara Otoyolu ile dahası demiryolu bağlantıları ve lojistik üsleriyle birlikte dünyanın en önemli lojistik merkezi haline gelecektir" diye konuştu.

'100'ÜNCÜ YILDA KENDİ UYDUSUNU KENDİSİ YAPACAK'

Türksat ve uydu çalışmalarından da bahseden Bakan Karaismailoğlu, "Bildiğiniz gibi Türksat 5A haberleşme uydumuzu, bu yılın başında yörüngesine fırlattık. Sırada Türksat 5B haberleşme uydusu bulunmaktadır. Türksat 6A´nın tamamen milli imkanlarla entegrasyon ve test çalışmalarını Ankara´da başarı ile yürütüyoruz. Uzay ve haberleşme çalışmaları gelecekte daha büyük bir hızla ilerleyecek. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümünde, kendi uydusunu kendisi yapabilen dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2021-04-08 19:50:10



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