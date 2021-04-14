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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’yı 23 Nisan coşkusu saracak

İHA

Antalya’yı 23 Nisan coşkusu saracak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, TBMM’nin açılışının 101. Yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşamak, salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için mobil konserler düzenleyecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, TBMM’nin açılışının 101. Yıldönümü ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı salgın nedeniyle vatandaşların evlerinde en coşkulu şekilde kutlaması için bu yıl da mobil konserler düzenleyecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası üstü açık otobüsle sokak sokak dolaşarak, marşlar ve şarkılar seslendirecek. Salgın nedeniyle sanatlarını icra edemeyen yerel sanatçılar mobil otobüs sahnesinden Antalyalılarla buluşacak.

“İlk konser 15 Nisan’da”
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan mobil etkinlik aracı tüm ilçeleri dolaşacak. İlk konser 15 Nisan Perşembe günü Kepez, Duacı, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde 14.00 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
“23 Nisan çocuk şenliği mobil etkinlik aracı ilçeler programı şu şekilde: “Tüm ilçelerde Saat: 14.00 18.00 arası olmak üzere, 15 Nisan KepezDuacı KonyaaltıMuratpaşa, 16 Nisan DöşemealtıKemerBeldibiGöynükAltınovaAksuBelekKadriye, 17 Nisan Kaş Demre, 18 Nisan Akseki İbradı Gündoğmuş,19 Nisan Elmalı Korkuteli, 20 Nisan Kumluca Finike, 21 Nisan Serik Manavgat, 22 Nisan Gazipaşa Alanya, 23 Nisan Konyaaltı MuratpaşaKepez Duacı Varsak”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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