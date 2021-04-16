Firari FETÖ üyesi eski jandarma mahrem sorumlusu yakalandı

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda aranan bir kişi yakalandı.

Antalya Ağır Ceza İlamat Masasının yakalama emri ile hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Antalya eski jandarma mahrem sorumlusu olan T.Ö. Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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