Rusya'ya domates kotası yine doldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rusya'ya domates kotası yine doldu

DHA

Rusya'ya domates kotası yine doldu


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)RUSYA'nın 2017'den itibaren 50'şer bin tonluk uyguladığı domates ihracatında ocak ayında açılan ek kota, geçen hafta doldu. Rusya'ya domates ihracatı yine durdu. Sektör temsilcileri, Rusya'ya kotasız ticaret çağrısında bulundu.
Rusya Federasyonu'nun 2015 yılı sonundaki uçak krizi sonrasında durdurduğu ve 2017 yılında 50 biner tonluk kotalar halinde Türkiye'den yeniden başlatılan domates ihracatında, geçen yıl Aralık ayında 200 bin tonluk sınıra ulaşıldı. Özellikle Akdeniz ve Ege sahil kesimlerindeki örtü altı üretim merkezlerinin en yoğun ihracat döneminde kotanın dolması nedeniyle hem üretici hem de ihracatçı zor günler yaşadı. Süreçte Ticaret Bakanlığı'nın girişimleriyle ocak ayı ortalarında 50 bin tonluk yeni kota açıldı.
Rusya Federasyonu Hükümeti'nin yeni kararnameyle Türkiye'den domates ihracatı kotasını 200 bin tondan 250 bin tona yükselttiği ocak ayından itibaren yeniden ihracatına başlanılan domateste, en son açılan kota da geçen hafta itibarıyla doldu. Kotanın dolmasıyla Rusya'ya domates ihracatı, bir kez daha durduruldu.
YENİ KOTA BEKLENİYOR
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) eski Başkan Yardımcısı Ergin Civan, kotanın dolmasıyla birlikte Rusya'ya domates ihracatının yine durdurulduğunu kaydetti. Şimdi yeniden herkesin yeni kota açılması beklediğini belirten Civan, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere tüm ihracatçı birliklerin, ilgili bakanlıklara talepleri yeniden ilettiğini söyledi.
RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLATILDI
Her seferinde 50'şer bin tonluk kotalar açıldığını, Rusya'nın kotayı tamamen kaldırmadığını söyleyen Civan, "Her seferinde kota sonuna gelindiğinde ihracat duruyor, yeni kota açılana kadar 3-4 hafta veya daha uzun süre bekleniyor ve yeniden açılıyor. Kalıcı çözüm bu kotanın tamamen kaldırılması. Bu kota kaldırılmadan maalesef ihracatçı rahat çalışamayacak. Şu an bakanlıklar düzeyinde yeniden resmi girişimler başlatıldı ve kotanın tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.
KOTASIZ TİCARET
Kotanın 250 bin tona ulaşmasıyla Rusya domates ihracatının bir kez daha durdurulduğunu belirten Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, hem havaların soğuk gitmesi ve iç piyasadaki talebin yüksek olması hem de diğer ülkelere domates ihracatı nedeniyle Rusya'ya ihracatın durmasının piyasayı çok etkilemeyeceğini söyledi. Mayıs ayı başı itibarıyla yeni sera ürünlerin çıkmaya başlayacağını açıklayan Doğan, "Havalar ısındığı için de zaten fiyat düşüşü olur. Tabi Rusya'ya da ihracat olsaydı daha iyi olurdu. Her zaman talebimiz kotasız ticaret ama yine öncelikli kotanın açılmasını istiyoruz" diye konuştu. DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-04-20 11:53:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

24 yaşındaki itfaiye eri, 200 yıllık geleneği sürdürüyor
YEREL HABERLER 24 yaşındaki itfaiye eri, 200 yıllık geleneği ...
Alakır'da kamera krizi
YEREL HABERLER Alakır'da kamera krizi
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Covid-19'e karşı propolisin düzenli tüketimi tavsiyesi
YEREL HABERLER Covid-19'e karşı propolisin düzenli tüketimi ...
(Özel) Kısıtlama saatinde boş yolda birbirlerine girdiler: 2 yaralı İki motosikletli kurye ve bir otomobilin karıştığı kazada motosikletlerde bulunan kasksız iki kişi ölümden döndü
YEREL HABERLER (Özel) Kısıtlama saatinde boş yolda birbirlerine ...
Sıcaktan bunalan çocuklar arazözden çıkan tazyikli suyla serinledi
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan çocuklar arazözden çıkan tazyikli ...
Doğalgaz için ilk kazma vuruldu
YEREL HABERLER Doğalgaz için ilk kazma vuruldu
Korkuteli Devlet Hastanesine üçüncü Dahiliye Uzmanı
YEREL HABERLER Korkuteli Devlet Hastanesine üçüncü Dahiliye Uzmanı
Ekmek almaya giden emekli zabıta memuru kazada öldü
YEREL HABERLER Ekmek almaya giden emekli zabıta memuru kazada öldü
Antalya’da kendisini 'jandarma komutanı' olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da kendisini 'jandarma komutanı' olarak ...
Antalya'da, karla kaplı yayla yolları açıldı
YEREL HABERLER Antalya'da, karla kaplı yayla yolları açıldı
Sur Yapı Antalya Projesi´nde 678 daire daha teslim edildi 
YEREL HABERLER Sur Yapı Antalya Projesi´nde 678 daire daha teslim ...
23 Nisan’da çevrimiçi satranç turnuvası
YEREL HABERLER 23 Nisan’da çevrimiçi satranç turnuvası
Roma dönemi antik kentte defineci talanı
YEREL HABERLER Roma dönemi antik kentte defineci talanı
Kepez Santral’de 472 hak sahibi daha dairelerine kavuştu
YEREL HABERLER Kepez Santral’de 472 hak sahibi daha dairelerine ...
Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı
Yıkım kararı verilen Aspendos Arena 'tarım arazisi'nden çıkarıldı
YEREL HABERLER Yıkım kararı verilen Aspendos Arena 'tarım ...
Antalya'da balon balıkları oltalara 4'er 4'er takılıyor Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu:"15 yıldır balon balığı popülasyonunun artışı devam ediyor" " Balon balığını yiyen başka bir tür olmayınca sayısı hızla artıyor" "İleride bu balıklarla ilgili Akdeniz, bir denge kuracaktır"
YEREL HABERLER Antalya'da balon balıkları oltalara 4'er 4'er takılıyor Prof. ...
Turizmcilerin yeni umudu Ukrayna Ülkay Atmaca: “Sokakta turist kalmadı”
YEREL HABERLER Turizmcilerin yeni umudu Ukrayna Ülkay Atmaca: ...
Defineciler binlerce yıllık tarihi dinamit kullanarak talan ediyor Roma ve Doğu Roma dönemine ait kaya mezarları delik deşik edildi
YEREL HABERLER Defineciler binlerce yıllık tarihi dinamit kullanarak ...
Keçilerini otlatan çoban arıların saldırısına uğradı Yüzü şişip gözleri kapanan çoban tanınmayacak hale geldi, arı sahibinden şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Keçilerini otlatan çoban arıların saldırısına ...
Kemer'de bisiklet turizmi hareketliliği
YEREL HABERLER Kemer'de bisiklet turizmi hareketliliği
Antalya’da yürekleri dağlayan feryat: “Uyan kardeşim uyan" Antalya’da baba ve oğlunun aynı oda içerisinde cansız bedeni bulundu İlk bilgilere göre oğlu önce babasını öldürdü sonra piknik tüpü ile intihar etti Olay yerine gelen kardeşleri ve anne ise sinir krizleri geçirdi Kardeşinin ve babasının cenazesini göndermek istemeyen kardeşlerin feryatları yürekleri dağladı
YEREL HABERLER Antalya’da yürekleri dağlayan feryat: “Uyan kardeşim ...
Baba- oğul evlerinde ölü bulundu (2)
YEREL HABERLER Baba- oğul evlerinde ölü bulundu (2)