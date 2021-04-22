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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ardından

DHA

Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ardından


Burcu MUTLU / ALANYA (Antalya), (DHA) Süper Lig´in 36´ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Gaziantep Futbol Kulübü´nü 3-2´lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik sorumlusu maçı değerlendirdi.
Basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, "Çok iyi bir takımla oynadık. Oyunun başından sonuna kadar maçın hakimi olan bizdik. Geriye düştük, pes etmedik. Bugün 18 puanla geriye düşüp en çok puan toplayan takım konumundayız. Bu bizim için sevindirici. Bazı üzerimizde bu konuda algılar vardı. Kapalı savunmalarla ilgili. Bu konuyu çalışıp geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Yavaş yavaş seneye daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. İki gol yedik ama oyuncularımız pes etmedi. 3 tane duran top golü attık ama üçünü de dün çalıştığımızı söyleyebilirim. Özellikle Mustafa'nın ön ve Caulker'ın arka direk göllerinde. Bu da bizler için sevindirici. Önemli bir rakibi yendik onlara karşı maç eksikliği dezavantajını da elimize aldık. 4 puan önlerine geçtik" dedi.
"KALAN 5 MAÇIN HEPSİ FİNAL MAÇI VE HEPSİNİN HİKAYESİ OLACAK"
Kapanan takımları açma konusunda sezon başından beri sorun yaşayan Alanyaspor´un bu problemi duran toplarla mı çözdüğüyle ilgili soruya Atan, "Sezon boyunca iyi işler yaptık. Beklentileri yükselttik. Daha iyi yerlerde de olabilirdik. Alanyaspor´un marka değeri olarak devre arasında en iyi oyuncusu kaybetmiş bir takım olarak hala ilk 5'in içinde olmak bizler için sevindirici. Bizim için 5 maç kaldı. 5 final maçı hepsinin hikayesi olacak. Düşme ve şampiyonluğa oynayan takımlarla oynayacağız. O yüzden aynı ciddiyetle devam edip kazanabildiğimiz kadar maç kazanacağız. Biz her şekilde gol atabilen bir takımız özellikle son maçlarda. Berkan çok iyi pozisyonlara giriyor bizi sevindiriyor bazen kaçırıyor ama oralarla yeni tanışıyor. Kendini daha da geliştireceğiz, çok çalışıyoruz. Daha onun arkasından Umut'u, Ahmet'i, Fatih'i getirmek istiyoruz hem üreten hem de rekabetçi bir takım olmak istiyoruz amacımız da bu" diye konuştu.
"AKLIMIZDA SENEYE ŞAMPİYONLUK VAR"
Ligin ilk yarısına göre Alanyaspor´un ikinci yarı düşüş sergilemesiyle ilgili de konuşan Atan, şunları söyledi:
"İlk yarıda biten kadroyla devam etseydi şu an daha farklı pozisyonda olurduk. Antalyaspor dışında diğer tüm takımlar kadrolarını güçlendirdi. Biz aksine Bakasetas´ı kaybettik. Biz Bakasetas varken bir iki oyuncu almayı düşünürken gittikten sonra oyuncu almadık. Tabii ki kulübün ekonomik politikası ve saygı duymak zorundayız, bu konuda serzenişimiz olmadı. Önde çok kaliteli oyuncu kaybettik bir de onu rakibimize verdik. Bizden hem Bakasetas´ı aldılar hem de yerimiz aldılar. Biz bunu başka şeylerle kapatmaya çalıştık. Dinamizmimizle başka oyuncularla, Umut´a, Efkan'a şans vermeye başladık. Berkan´ı görüyorsunuz, gelişimi her geçen üzerine katarak gidiyoruz. Bizim için 4-5 milyon Euro´luk bir oyucu. Bunlar Alanyaspor için kazanç. Farklı oyunlar da denedik ve kendimizi seneye hazırlamaya çalıştık çünkü aklımızda seneye şampiyonluk var. Oyuncularımızı da görüyoruz iyi reaksiyonlar veriyorlar. Ama bugün kariyerimin en stresli maçlarından biriydi. Oyuncularıma bunun altından kalkmam için bana yardımcı olduklarından dolayı teşekkür ediyorum. Ne sevinmeye ne de üzülmeye zaman var. 3 gün sonraki Başakşehir maçını düşünüyoruz."
GAZİANTEP CEPHESİ
Gaziantep FK´nin teknik direktörü Ricardo Sa Pinto maç içerisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle basın toplantısına katılamazken, yerine açıklama yapan yardımcı antrenörü Rui Mota, "Kulübümüz hakemler tarafından cezalandırılıyor. Bu konuyla Alanyaspor´un hiçbir alakası yok. Maça dönecek olursak ilk yarıda Pawel´e yapılan bir pozisyonda sıkıntı oldu. Rakip takımın stoperi Pawel´i itiyor ve orada net bir penaltı olmasına rağmen hiç müdahale yapılmıyor. Dolasıyla aklımıza bir karşılaştırma geliyor. Bizim 2 maç öncesinde Fenerbahçe maçında attığımız bir golde Papy´nin pozisyonunda sadece dokunuyor olmasına rağmen faul verildi ve gol iptal edildi. Ama burada açık bir faul olmasına rağmen penaltı verilmiyor" dedi.
"HOCANIN KART GÖRMESİ OYUNU ETKİLEDİ"
Gaziantep FK teknik direktörü Pinto´nun neden kart gördüğünü anlamadıklarını ifade eden Mota, şunları söyledi:
"İkinci bir olay ise hocamız neden kart gördü? Neden oyundan atıldı? Hiç kimseyle konuşmadı ve sadece kendi oyuncularına orada bir şey söyledi ama yardımcı hakem, hakeme kart vermesini söyledi. Bu tarz olayların oyunda çok etkisi oldu. Oysa maçta çok rahat oynuyor, rakip kaleye çok rahat geliyorduk ve goller de attık. Rakibimizin attığı goller hep duran toptan oldu. Biz ilk defa duran toptan 3 gol yiyoruz. Artık bu konuda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Oysaki bütün hafta boyunca sürekli buna çalışıyoruz. Biz rakibimizin den daha iyi oynamamıza rağmen yediğimiz duran toptan yediğimiz gollerden maalesef puan alamadık. Biz daha iyi oynadığımız düşünüyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
AçıklamalarDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-04-22 19:50:19

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