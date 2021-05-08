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Yüzlerce otele ev sahipliği yapan Kundu' da sessizlik hakim Gözde turizm merkezi tarihinin en sakin günlerini yaşıyor

İHA

Her yıl ağırladığı turist sayısı bakımından Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Kundu Kemerağzı bölgesi, tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

Yüzlerce otele ev sahipliği yapan Kundu' da sessizlik hakim Gözde turizm merkezi tarihinin en sakin günlerini yaşıyor

Her yıl ağırladığı turist sayısı bakımından Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Kundu Kemerağzı bölgesi, tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle Korona virüs tedbirleri kapsamında ‘tam kapanma’ uygulamasının ardından dünyaca ünlü oteller bölgesi Kundu Kemerağzı bölgesi de sessizliğe büründü. Antalya'nın Aksu ilçesinde merkeze 15 km uzaklıkta dünyaca ünlü otelleri bünyesinde barındıran turizm bölgesinde bu sezon da korona virüs nedeniyle bir çok otel kapılarını kapattı. Dünyaca ünlü otellere ev sahipliği yapan ve turizm sezonunda haftada 50 bin ziyaretçiyi misafir eden bölge, normal zamanlarda hareketli olan cadde, alış veriş merkezleri ve sahillerinde kısıtlamadan dolayı sessizliğe büründü. Bölgede kısıtlamadan muaf tutulan az sayıda turistin sahilde yer aldığı gözlendi. Sahillerin boş kaldığı ve insan hareketliliğinin çok az olduğu bölge de kısıtlamadan muaf turistler sahilde güneşlendi ve su sporları yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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