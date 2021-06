Kas¸’ta kapalı pazar yeri ve bisiklet yolu hizmete ac¸ıldı

C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨'nu¨n katkılarıyla Kas¸ Belediyesince Kınık Mahallesi'nde yapılan kapalı pazar yeri, otoparkı ve bisiklet yolu hizmete sunuldu.

Kas¸ Belediye Bas¸kanı Mutlu Ulutas¸, to¨rende yaptıgˆı konus¸mada, hizmetleri daha da ileri go¨tu¨rmeye, Kas¸’ı, bo¨lgeyi daha da gelis¸tirmeye devam edeceklerini so¨yledi.

I·lc¸ede ve mahallelerde devam eden ve planlanan projeleri anlatan Bas¸kan Mutlu Ulutas¸, “Eski otogar alanı ile ilgili bir proje hazırladık. Hems¸erilerimizle yakın zamanda o projeyi paylas¸acagˆız. Projeyle ilgili C¸evre ve S¸ehircilik Bakanımız her tu¨rlu¨ destegˆi vermeye hazır oldugˆunu belirtti. I·ns¸allah Kas¸'ımıza da gu¨zel bir pazar yeri, 3 katlı otopark, yani bir yas¸am alanı kavus¸turacagˆız.” dedi.

Kas¸’ın her noktasında c¸alıs¸malara devam ettiklerini aktaran Bas¸kan Ulutas¸, Ova Mahallesi’ne yeni bir poliklinik kazandıracaklarını, Kalkan’da pazar yeri ve du¨gˆu¨n salonuyla ilgili proje yu¨ru¨ttu¨klerini, bisiklet yolu projesinin ise Xanthos ve Patara Antik Kenti’ni birbirine bagˆlayacagˆını dile getirdi.

AK Parti I·l Bas¸kanı I·brahim Ethem Tas¸ da “Biz projelerimizle yapmıs¸ oldugˆumuz hizmetlerle eserlerle konus¸uyoruz. 2 yıldır Mutlu Ulutas¸ bas¸kanla birlikte Kas¸’ın her mahallesinde, her sokagˆında c¸alıs¸ma var, hizmetler yapılıyor. Biz hu¨ku¨met olarak, Cumhur ittifakıyla birlikte iktidar olarak, Antalya'mıza, hems¸ehrilerimize hizmet etmeye, hizmetkâr olmaya devam edecegˆiz. Verdigˆimiz tu¨m so¨zleri tutacagˆız.” diye konus¸tu.

C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Mu¨du¨ru¨ Mehmet Ali Kahraman ise “Kas¸, Akdeniz ve tu¨m du¨nya ic¸in c¸ok o¨nemli bir koruma alanı. Kas¸, Kekova ve Kalkan gu¨zergahında yaklas¸ık 28 kilometrelik ilave bisiklet yolu hattımız bulunmakta. O¨nu¨mu¨zdeki yıllarda da buna destek vermeye c¸alıs¸acagˆız. Buradaki gu¨zergahımız o¨nce 5 kilometre, sonra 8 kilometreye kadar c¸ıkacak, 2 antik s¸ehrin arasında yer alacak. C¸ok turistik bir gu¨zergah olacagˆını du¨s¸u¨nu¨yoruz. Bundan sonraki su¨rec¸lerde yeni projeleri sizlerle paylas¸ıp sonuc¸landırmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konus¸maların ardından kapalı pazar yeri ve otoparkın ac¸ılıs¸ kurdelesi protokol u¨yelerince kesildi.Projeyle belirlenen 9 bin 500 metrekarelik alanda, asansör, wc, güvenlik noktası, kapalı pazar yeri ve araç otoparkı yer aldı.

O¨te yandan, Kas¸ Belediyesi'nce hayata gec¸irilen Ova Kınık Bisiklet Yolu projesi hizmete ac¸ıldı. Proje kapsamında Ova ile Kınık Mahallesi arasında bisiklet, yu¨ru¨yu¨s¸ ve arac¸ yolu s¸eklinde du¨zenlenen 5 kilometrelik yolun, 1 buc¸uk kilometrelik ilk etabı hizmete girdi. Ac¸ılıs¸a katılan protokol u¨yeleri, kurdele kesimi sonrası so¨z konusu yolda bisiklete bindi.

Pandemi kurallarına uygun yapılan ac¸ılıs¸ to¨renlerine, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya Milletvekilleri I·brahim Aydın, Kemal C¸elik, Atay Uslu ve Mustafa Ko¨se, C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Mu¨du¨ru¨ Mehmet Ali Kahraman, Kas¸ Kaymakamı S¸aban Arda Yazıcı, Belediye Bas¸kanı Mutlu Ulutas¸, Cumhuriyet Bas¸savcısı Tufan Çaldıran, siyasi partilerin ilc¸e bas¸kanları, sivil toplum kurulus¸larının temsilcileri, koms¸u ilc¸e bas¸kanları, mahalle muhtarları, belediye meclis u¨yeleri katıldı.

