Alanya'da yüzme yarışları yapıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 1112 Yaş İl İçi 2. Vize ve 13 Yaş Üstü Ön Eleme Yarışları tamamlandı.
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen ve üç gün süren 1112 Yaş İl İçi 2. Vize ve 13 Yaş Üstü Ön Eleme Yarışları tamamlandı. Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarışlarda 13 kulüpten 154 sporcu kıyasıya mücadele etti. Yarışların son gününde sporcular 200 m sırtüstü, 200 1500 m serbest, 50 m kurbağalama, 100 m kelebek, 4x100 serbest bayrak, 4x50 karışık mix bayrak stillerinde yarıştı. Dereceye girerek barajı geçen sporcular, şampiyonalara girmeye hak kazandı.
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