Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı



Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı bölgelerde ise karla karışık yağmur görülürken, hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düştü.

Torosların yüksek kesimlerinden Akdağ'da saat 08.30 sıralarında karla karışık yağmur etkisini gösterirken, Çavdır Mahallesi Yaylası'nda ise kar yağışı görüldü. 2500 rakımlı yaylaya yağan kar nedeniyle bölge beyaz örtüyle kaplandı. Birkaç santimi bulan kar kalınlığı bölgedeki Yörükleri ve çobanlara zorladı.

Kar yağışını görüntüleyen çoban Oğuz Topaloğlu (33), "Haziran ayında ilk kez yaylada kar yağdığını görmenin hem sevincini hem şaşkınlığını yaşadık" dedi.

Bu arada, İkiz Göller, Subaşı ve Evyaka yaylalarında da sağanağın etkili olduğu öğrenildi. Bölgede şiddetli rüzgar ve yağmurun etkisini yer yer sürdürdüğü, hava sıcaklığının da yüksek kesimlerde 10 dereceye kadar düştüğü belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2021-06-16 13:14:46



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