Antalya'dan Kıbrıs'a geçmeye çalışan kaçaklar yakalandı

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Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yasa dışı yollarla Kıbrıs'a gitmeye çalışan Suriyeli 18 kaçak göçmen, bindikleri zodyak botta yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gece geç saatlerde Akdeniz'de Manavgat'ta 2 zodyak botla Suriyeli kaçak göçmenlerin Kıbrıs'a gideceği bilgisi üzerine harekete geçti. Çenger Mahallesi açıklarında 2 zodyak botun içinde kaçak göçmenlerin hareket halinde olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan zodyak botlar, içerisindeki 18 kaçak göçmenle kıyıya çekildi. Botlardaki Suriyeli kaçak göçmenler Çenger Jandarma Karakolu'na götürüldü. Suriyeliler karakolda ifadelerinin alınmasının ardından kaldıkları kamplara gitmeleri konusunda tebligat yapılıp serbest bırakıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kıyıya çekilen 2 zodyak bota el konuldu. İnsan kaçakçılarıyla 3 ile 4 bin dolar arasında anlaştıkları belirlenen Suriyelilerin ödemeyi Kıbrıs'a ulaşınca yapacakları belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-06-27 14:54:28



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