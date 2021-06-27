-Başkan İşlek’ten evlenen çiftlere “Kuran-ı Kerim ve Tük Bayrağı”

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, düğün ziyaretlerinde gelin ve damada Kur'anı Kerim ve Türk bayrağı veriyor.

Hafta sonu düğünlere Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Av. Medine Yapılmışev ve yönetimi ile birlikte katılan Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, asırlık bir geleneği sürdürerek, düğünlerde gelin ve damada Kur'anı Kerim ve Türk Bayrağı hediye ediyor.

Düğün sahipleri tarafından büyük beğeni toplatan bu gelenek, her hafta farklı bir düğünlerde devam ediyor.

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