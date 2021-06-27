Kızların tekme tokat kavgasında erkekler “Kafasına vur” tezahüratında bulundu

Antalya’nın turistik merkezi Kaleiçi’nde gece çıkan kavgada iki kız birbirine girdi. Kızları polis ekipleri ayırmakta zorluk çekerken, o sırada kavgayı izleyen erkekler, “Kafasına vur, kafasına vur” diyerek tezahüratta bulundu.

İlginç olay dün gece Antalya şehir merkezinde bulunan turistik Kaleiçi semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir mekandan çıkan iki kız grubu arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kızlar tekme tokat birbirine girerken, durumu gören vatandaşlar polise bildirdi. Kavgayı polis ekipleri ayırmakta güçlük çekerken, kavgayı izleyen erkekler, “Kafasına vur, kafasına vur” diyerek tezahüratta bulundu. Tepki çeken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Bir süre sonra ayrılan kızların evlerine gittiği öğrenildi.

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