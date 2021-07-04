Büyükşehir’in ‘Köyde Hayat Var’ projesi İbradılılarla buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, geleneksel kültürün, tarımın ve üretimin sürdürülebilirliği ilkesiyle başlattığı “Köyde Hayat Var” projesi İbradı’da gün boyu süren etkinliklerle hayat buldu. Üreticilere kovan desteği sağlanırken, saha denetimi, etüt çalışması, hayvanlara dış parazit uygulaması yapıldı. Etkinlikler akşamda mahalli sanatçı konseri ve AŞT’nin “Düğün Hatırası” oyunu ile sona erdi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi yerelden kalkınma anlayışı kapsamında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Köyde Hayat Var” projesi İbradı ilçesinde devam etti. Proje kapsamında ilk olarak İbradı merkez ve Ormana mahallesinde üreticilere arı kovanı dağıtıldı. Arı kovanı dağıtımının ardından tarımsal sulama suyu etüt çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi İbradı Atıksu Arıtma Tesisi’nden çıkan atık suyun tarımsal sulamada kullanılabilmesine yönelik etüt çalışması yapıldı.



“Çekirge istilasına karşı Hindi ile biyolojik mücadele”

Daha sonra İbradı Eynüf Ovası’na geçildi. Bölge hayvancılığı için önemli bir yere sahip olan mera alanında çekirge istilası olması nedeniyle biyolojik mücadele kararı alındı. Büyükşehir Belediyesi biyolojik mücadele kapsamında bölge çiftçisine hindi dağıtılarak çekirgelerle mücadele edilecek. Çekirgenin doğal düşmanı olan hindi ile doğal yöntemle mücadele edileceğini belirten ARGE Şube Müdürü Deniz İlaslan Çürek, 20 bin 600 dekarlık alanda çalışmaya başladıklarını söyledi. Sürdürülebilir tarım için doğru teknikleri kullandıklarını anlatan Çürek, hindiciliğin bölgede çekirge istilası için kullanılacağını ayrıca geliştirileceğini söyledi.



“Hayvanlara dış parazit uygulaması”

Köyde Hayat Var Projesi kapsamında daha sonra İbradı Aydınyayla Maşat bölgesinde küçük baş hayvanlara dış parazit uygulaması yapıldı. Dış parazit uygulaması ile küçükbaş hayvanlar bit, kene, pire gibi parazitlerden korunması sağlanıyor.



“İbradı bitki çeşitliliği açısından ön planda”

Köyde Hayat Var Projesiyle Antalya’nın tüm ilçelerinde, köyden mahalleye dönen kırsal yerleşim alanlarını gezerek tarımın ve üretimin sürdürülebilirliğini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ürün çeşitliliği ve alternatif gelir kaynağı oluşturmak için İbradı mahallelerine dağıtılan dut fidanı, lavanta, adaçayı fidesi alanlarında inceleme yapıldı.



“Aşt kırdı geçirdi”

Tüm gün süren etkinlikler akşam da devam etti. Günün sonunda Antalya Şehir Tiyatroları ”Düğün Hatırası” isimli köy seyirlik oyununu İbradılılar için sahneledi. Aylin Arslan ve İkbal Acun’un yazdığı oyun İbradı Meydanı’nı dolduran vatandaşları kahkahaya boğdu. AŞT Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Avkıran da Köyde Hayat Var projesinin hayallerinin ötesinde ilgiyle karşılanmasından mutluluk duyduğunu belirterek, “Projemizin halk tarafından çok beğenilmesi ve kabul görmesi bizi mutlu ediyor. Biz birlikte yaptığımız sürece çok güçlüyüz” dedi.



“Konser eğlendirdi”

Yerel sanatçıların yer aldığı konserde ise vatandaşlar eğlenceli saatler geçirdi. İbradı halkı, “Pandemi nedeniyle evlerimize kapandık. Konsere tiyatroya aç kaldık” diye belirttiler.

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