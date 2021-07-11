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Tekneleri alabora olan amatör 3 balıkçıyı kurtardığı anlar kamerada: Denizdeki canları aldık

DHA

Tekneleri alabora olan amatör 3 balıkçıyı kurtardığı anlar kamerada: Denizdeki canları aldık


Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da balık tutmak için denize açılan 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Yaklaşık 2 saat suda kalan amatör 3 balıkçı, teknesiyle bölgeden geçen Bahadır Malkoç ve beraberindekiler tarafından kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüde Malkoç'un "Denizdeki canları aldık, geri dönüyoruz" dediği yer aldı.
Antalya´nın Kundu bölgesinden dün saat 21.00 sıralarında kolyoz balığı avlamak denize açılan 3 kişinin bulunduğu 3,5 metrelik fiber tekne, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında alabora oldu. Kimliği henüz belirlenemeyen amatör 3 balıkçı, ters dönen tekneden denize düştü. Bir süre kurtarılmayı bekleyen balıkçılardan ikisi teknenin yanında dururken, diğeri ise yardım istemek için yanlarından ayrıldı.
Saat 06.00 sıralarında teknesiyle bölgeden geçen Bahadır Malkoç, alabora olan tekneyi fark etti. Sudaki amatör balıkçılar ve ters dönen tekneyi gören Bahadır Malkoç ve beraberindekiler hemen yardıma gitti. Önce teknenin yanındakilere yanaşan Bahadır Malkoç kendi teknesinde bulunan can yeleklerini 2 kişiye fırlattı. Malkoç, ardından daha uzak noktada bulunan ve yardım aramaya giden diğer kişinin de yanına gitti. Bu kişi de kendisini kurtarmaya gelen Malkoç´un teknesine yüzerek geldi. Diğer iki kişiyi de alan Bahadır Malkoç, amatör balıkçıların alabora olan teknesi ve bölgede arıza yapan başka bir tekneyi de kendi teknesine bağlayıp kıyıya çekti.
'DENİZDEKİ CANLARI DA ALDIK GERİ DÖNÜYORUZ'
Amatör balıkçıların kurtarılma anı ise Bahadır Malkoç´un teknesinde bulunan kişinin cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntüde Bahadır Malkoç, "Bu küçücük kayıkla denize çıkan arkadaşlar maalesef tekneyi ters çevirmiş. 3 kişiyi sudan aldık. Murat kardeşim, onun teknesi de arızalı olduğu için gidememiş. Onu da aldık, diğer tekneyi de aldık, denizdeki canları da aldık geri dönüyoruz" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Özgür ÖZTÜRK
2021-07-11 21:48:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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