Tatilleri kazayla başladı otel yerine hastaneye gitti: 1 yaralı

Antalya’da Sorgun Bulvarı ile Acısu Caddesi kavşağında 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan ailelerden bir tanesinin Mersin’den tatili için geldikleri ve otellerine ulaşmadan kaza yaptıkları bildirildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Acısu Caddesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Sultan Demir’in kullandığı 07 ADJ 709 plakalı araç ile Titreyengöl Caddesinden Sorgun Bulvarına çıkan Emre Türkmen’in kullandığı 33 B 7900 plakalı araç ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle refüje çıkan 07 ADJ 709 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hatice Nur Yakar yaralandı. Yakar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

33 B 7900 plakalı aracı kullanan Emre Türkmen’in eşi ve kızlarıyla birlikte tatil için Mersin’den Manavgat’a geldikleri, Sorgun’da bulunan otellerine yaklaştıkları sırada kaza yaptıkları bildirildi.

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