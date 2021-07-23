MSB: Kaş açıklarında 45 kişinin bulunduğu tekne battı (2)

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37'Sİ KURTARILDI

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Antalya'nın Kaş ilçesinin 161 mil güneybatısında batan teknedeki 45 kişinin Afganistanlı olduğu belirtildi. Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde batan teknedeki kaçak göçmenlerden 37'si kurtarıldı, 8'i ise kayboldu. Bölgedeki olumsuz hava ve deniz şartlarına rağmen havadan ve karadan arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2021-07-23 15:33:42



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