Antalya'da sahili 'hortum' vurdu, 6 turist yaralandı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, turizm beldesi Kundu'da çıkan hortumda 5'i kadın 1'i çocuk 6 turist hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde yer alan bir otele ait sahilde meydana geldi. Oluşan hortumda sahilde yer alan şezlonglar ve gölgeliklerin yerinden fırlamasıyla sahilde bulunan Ekaterina Kostromina, Tatiana Burunova, Larisa Bugoutdinova, Nevena Georgijev, Oksana Sorokina ve Daragana Sposic adlı 6 turist hafif şekilde yaralandı. Yaralı turistler, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kısa süreli ve etkili olan hortumun ardından sahile savrulan şezlong ve gölgelikler otel görevlileri tarafından toplandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-07-25 19:24:09



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