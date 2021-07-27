Antalya'nın Manavgat ilçesinde terfi istasyonunda meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 2 saat kanalizasyon suları Manavgat Irmağına karıştı. Bölgede Manavgat Irmağının rengi sarıya dönüşürken, etrafa pis kokular yayıldı. Manavgat Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kanalizasyon sularının karıştığı bölgeden numune alarak incelemeye gönderdi.

Tur tekneleri ve balıkçı kayıklarının barınak olarak kullandığı bölgede yaklaşık 2 saat boyunca ırmağa bırakılan kanalizasyon suları, Manavgat Irmağında su seviyesinin düşük olması nedeniyle geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı ve suyun renginin sarıya dönüşmesine neden oldu.



Bir anda rengi sarıya döndü

Bir anda kanalizasyon sularının bulundukları alandan ırmağa akmaya başladığını söyleyen vatandaşlar, "Görüldüğü gibi ırmağın rengi sarı ve etrafa çirkin kokular yayılıyor. Burası teknelerin turist indirip bindirdiği bir bölge. Tur tekneleriyle gelen turistler az önce geçerken burunlarını elleriyle kapatmak zorunda kaldılar” şeklinde konuştular.



Sahil Güvenlik ekipleri numune aldı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekip, kanalizasyonun aktığı yerden ve ırmağın değişik noktalarından su numunesi alarak inceleme yapılması için laboratuvara gönderdi. Bölgenin çekimlerini de yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kanalizasyon sularının terfi istasyonundan bırakıldığını belirleyerek rapor hazırladı.

Yaklaşık 2 saat boyunca Manavgat Irmağına akan kanalizasyon suyu, görevlilerin terfi istasyonuna gelerek suyu kapatmasının ardından kesildi. Görevliler terfi hattında bulunan cihazların elektrik dalgalanması durumunda zarar görmemesi için kendisini korumaya aldığını belirterek, bu süreçte taşan kanalizasyon sularının ırmağa aktığını, konunun kendilerine bildirilmesinin ardından kısa sürede gelerek cihazları yeniden faaliyete geçirdiklerini ve her şeyin normale döndüğünü dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.