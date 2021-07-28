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Ali Gürbüz: "Altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum" Başpehlivan Gürbüz, sponsoru olan okula giderek öğrencilerle sohbet etti

İHA

Ali Gürbüz: "Altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum" Başpehlivan Gürbüz, sponsoru olan okula giderek öğrencilerle sohbet etti

Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, kendisine Kumluca Güreşleri'ne sponsorluk yapan okulun Kumluca Kampüsü'ne giderek öğrenciler ile sohbet etti.
Başpehlivan Ali Gürbüz’e Antrenörü Hikmet Tuğsuz da eşlik etti. Başpehlivan Ali Gürbüz’ü okulun kurucu ortağı Durmuş Arabacı, Kampus Müdürü Şener Çepel ve kampus çalışanları karşıladı. Gürbüz, kampüse gelirken çiçeklerle karşılandı pasta kesildi. Başpehlivan Ali Gürbüz ve Antrenör Hikmet Tuğsuz okulun 5. sınıf öğrencisi Ayşe Kolsuz ve yine 5. sınıf öğrencisi Yusuf Darıyemez ile sohbet etti. Yusuf Darıyemez, Başpehlivan Ali Gürbüz’e en zorlu güreşinizi kiminle yaptınız sorusuna, çeyrek finaldeki Serhat Gökmen maçı olduğu cevabını verdi.
Okul öğrencisi Ayşe Koltuk’un neden güreş sporu yapıyorsunuz sorusuna ise, babasının 1988 Kırkpınar başpehlivanı olduğunu, ailesinde birden fazla kişinin yağlı pehlivan güreşi ile ilgilendiğini, bu yüzden güreş sporunu seçtiğini söyledi.

Ali Gürbüz: "Altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum"
Altın kemerin ebedi sahibi olmak istediğini belirten Ali Gürbüz, "Sağ olsun Durmuş Abi her zaman bize maddi manevi desteklerini esirgemiyor. Bizde Kırkpınar’da altın kemeri aldıktan sonra iadeyi ziyaretine geldik. Yanlarına gelip ziyarette bulunduk. Bildiğiniz gibi bu yıl ikinci defa üst üste Kırkpınar başpehlivanlığını kazandık. İnşallah seneye başpehlivan olup altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum. Bu duyguyu Antalya’ya ilk defa yaşatmak istiyorum. Hedeflerimiz bu. Bu doğrultuda azimlerimizi, hırslarımızı, çalışmalarımızı devam edeceğiz" dedi.

"Hedefimizin Kırkpınar olduğunu kendisine söyledik"
Sponsorluk süreci ile ilgili konuşan Ali Gürbüz’ün Antrenörü Hikmet Tuğsuz ise, "Durmuş abi her zaman güreşlerde söylediğimiz gibi Yörük çocuğudur. Kendisi yağlı güreşi çok sevdiğini, Ali Gürbüz’ün de her zaman yanında olduğunu, destek vermek istediğini söyledi. Kumluca Güreşleri'nde, Bahçeşehir Koleji ve Durmuş Abi adına güreştik. Burada derece yapmadık ama hedefimizin Kırkpınar olduğunu kendisine söyledik. Ebediyen kemeri aldığımızda kendisini ziyaret edeceğimizi kendisi de sponsorluğumuzu büyük bir zevkle yapabileceğiniz söyledi. Şu an buradayız. İnşallah yeni sene de altın kemerin ebediyen sahibi olup tekrar ziyarete geleceğiz" dedi.

"Hedefimiz Edirne’ydi her zaman"
Kolejin Kumluca Kampüsü'nün kurucu ortağı olan Durmuş Arabacı, "Kumluca’da pek istediğimizi alamadık ama hedefimiz Edirne’ydi her zaman ki gibi. Başpehlivanımız Ali Gürbüz’ü Edirne güreşlerin de de uzaktan takip ettik. Bizi sevince boğdu. Her zaman ki gibi. İnşallah yeni sene altın kemeri daimi olarak alıp buraya getirecek buna inanıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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