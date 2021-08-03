Yangın bölgesinde yaralı hayvanlar tedavi ediliyor

Manavgat yangınının ardından yürek burkan görüntüler yaşanmaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangında yaralanan hayvanların tedavisi için yoğun çaba harcıyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi yedi gündür süren Manavgat yangınının söndürülmesi için gece gündüz mücadele ediyor. Yangında çok sayıda hayvanın telef olması sonucu harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler ile gönüllü veteriner ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Veteriner hekimler KaraavcaDeğirmenli köyünde yaptıkları incelemelerde yaralanan hayvanları tedavi ediyor. Büyükküçükbaş hayvan muayene ve tedavilerini yapan veteriner hekimler civcivlerinde muayeneleri hassas bir şekilde yaptı. Köylüler veteriner hekimlere teşekkür etti.

Kurtulan yaralı hayvanların hayata tutunmasına yardımcı olan Büyükşehir ekipleri yanan bir kaplumbağayı da büyük bir titizlikle tedavi etti. Kaplumbağanın yanan ayakları ilaçla temizlendikten sonra yanık merhemi ile tedavi edildi. Kaplumbağanın yangında hasar gören kabuğu da ilaçlanarak acısı dindirildi.

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