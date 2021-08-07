Alanya'da şiddetli yağmur ve fırtına tatilcilere zor anlar yaşattı Fırtına sahilleri boşalttı, otellerde sandalyeler şemsiyeler savruldu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir anda başlayan şiddetli yağmur ve fırtına tatilcilere zor anlar yaşattı.

Antalya'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış öğle saatlerinde doğu ilçelerine yöneldi. Alanya ilçesinde saat 18 00 sıralarında başlayan şiddetli fırtına tatilcilere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde bulunan bir otelde fırtınaya havuz başında yakalananlar kapalı yerlere girerken havuz kenarındaki sandalye ve şemsiyeler sağa sola savruldu. İncekum plajında ise fırtınaya açık havada yakalanan yerli ve yabancı turistler adeta kaçak yer aradı. Plajı terk etmekte bile zorlanan tatilciler, denize 100 metre mesafedeki kafeye sığınmaya çalışırken sandalyeler ve şişme botlar savruldu. Plajdaki ağaçların dallarını da kıran ve yaklaşık 10 dakika etkili olan fırtına yerini yeniden güneşli havaya bıraktı.

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