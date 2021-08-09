Yangın bölgesi Manavgat'ta, yaralar sarılıyor (6)

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



13'ÜNCÜ GÜNDE KÖKLER YANMAYA DEVAM EDİYOR

Manavgat'ta 10 gün sonra söndürülen yangın bölgesinde soğutma işlemleri devam ederken dün yağan sağanak yağışla birlikte soğutma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Ancak yanan ormanlık alanlardaki bazı noktalardan 13 gün sonra bile dumanlar tütmeye devam ediyor. Yangında tamamen yanan bazı büyük ağaçların köklerinden içten içe yanmaya devam ettiği görüldü.

Manavgat'taki 4 farklı noktada 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları, 6 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı.

Semih ERSÖZLERAdem AKALAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Semih ERSÖZLERAdem AKALAN

2021-08-09 16:30:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.