Yangın bölgesi Manavgat'ta, yaralar sarılıyor (6)

13'ÜNCÜ GÜNDE KÖKLER YANMAYA DEVAM EDİYOR
Manavgat'ta 10 gün sonra söndürülen yangın bölgesinde soğutma işlemleri devam ederken dün yağan sağanak yağışla birlikte soğutma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Ancak yanan ormanlık alanlardaki bazı noktalardan 13 gün sonra bile dumanlar tütmeye devam ediyor. Yangında tamamen yanan bazı büyük ağaçların köklerinden içten içe yanmaya devam ettiği görüldü.
Manavgat'taki 4 farklı noktada 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları, 6 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı.
Semih ERSÖZLERAdem AKALAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Semih ERSÖZLERAdem AKALAN
2021-08-09 16:30:01
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