Manavgat Belediyesi'nden cadde düzenlemesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat Belediyesi'nden cadde düzenlemesi

İHA

Manavgat Belediyesi'nden cadde düzenlemesi

Bir yandan büyük yangın felaketinin yaralarını sarmak için çaba sarf eden Manavgat Belediyesi ekipleri, bir yandan da kenti geleceğe taşıyacak cadde düzenlemesi projelerine devam ediyor.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Barbaros Caddesi’nde bir süre önce başlatılan Kentsel Çevre Düzenleme Projesi çalışmalarının aksamadan yürütülmesi talimatını verdi. Çalışmalar kapsamında, yeni hazırlanan Barbaros Caddesi Kentsel Çevre Düzenleme Projesine göre yol ortasında kalan 80 adet tesbih ağacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından özenli bir şekilde sökülerek Kum Mevki’nde bulunan Bitki Üretim Tesisine nakledildi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçların sökümü sırasında köklere zarar vermemek amacıyla son derece titiz davrandı. İtinalı bir şekilde kamyonlara aktarılan ağaçlar, götürüldükleri Bitki Üretim Tesislerinde, açılan dikim alanına yine itinalı bir şekilde yerleştirildi. Ağaçların, daha sonra tespiti yapılıp, ihtiyaç görülen alanlara dikileceği belirtildi.
"Tek bir ağaca bile ihtiyacımız var"
Sözen, çok fazla orman alanının yandığı Manavgat’ın tek bir ağaca bile ihtiyacı olduğunu işaret ederek, “Bölgemizde sürdürdüğümüz çalışmaların bir yandan da ilerlemesi için ekiplerimiz gayret ediyor. Barbaros Caddesi düzenlemesi çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu arada yeni projeye göre yol ortasında kalan ağaçlarımızı kaldırmamız gerekiyordu. Talimatımız gereği ekiplerimiz ağaçlarımıza zarar vermeden naklettiler. Tek bir yeşilimiz bile korumamız altında. Halkımızın içi rahat olsun. Bu ağaçlarımız daha sonra başka alanlarda değerlendirilecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AÜ’de 8 fakülte ve 10 MYO çevrim içi mezuniyet töreni düzenledi
YEREL HABERLER AÜ’de 8 fakülte ve 10 MYO çevrim içi mezuniyet töreni ...
Kumluca'da yurttaki yangına müdahale sürüyor
YEREL HABERLER Kumluca'da yurttaki yangına müdahale sürüyor
Fransız çift, tatil için 38 yıldır karavanla Türkiye'ye geliyor
YEREL HABERLER Fransız çift, tatil için 38 yıldır karavanla ...
AEDAŞ, enerjisi ile ‘Manavgat’ın yanında
YEREL HABERLER AEDAŞ, enerjisi ile ‘Manavgat’ın yanında
Büyükşehirden Karacaören ve Yenikışla grup yoluna asfalt
YEREL HABERLER Büyükşehirden Karacaören ve Yenikışla grup yoluna ...
Kırkpınar’ın şampiyon takımı Başkan Böcek ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Kırkpınar’ın şampiyon takımı Başkan Böcek ile bir ...
Alara'da 70 konut sahibinden HES'e iptal talebi
YEREL HABERLER Alara'da 70 konut sahibinden HES'e iptal talebi
Gedevet Yaylası’nın su sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Gedevet Yaylası’nın su sorunu çözüldü
Antalya’da yangın felaketinin yaraları sarılıyor Evleri yananlara AFAD’dan konteyner ev AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş: “Devletimiz tüm imkanları ile vatandaşlarımızın yanında”
YEREL HABERLER Antalya’da yangın felaketinin yaraları ...
Denetim Daire Başkanı ATB’de ATB Başkanı Çandır: “Kayıt dışılık büyümemizi engelliyor”
YEREL HABERLER Denetim Daire Başkanı ATB’de ATB Başkanı Çandır: ...
Çocuklar ağızlarında yumurta taşıdı, halat çekme yarışı yaptı Manavgat’ta yaz Kur’an kursuna veda etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Çocuklar ağızlarında yumurta taşıdı, halat çekme ...
ASSİM Sağlık Platformu’nda aşı kampanyası
YEREL HABERLER ASSİM Sağlık Platformu’nda aşı kampanyası
Ender tür balık baykuşunun üreme alanı yandı
YEREL HABERLER Ender tür balık baykuşunun üreme alanı yandı
Antik kent Patara'da ziyaretçi rekoru
YEREL HABERLER Antik kent Patara'da ziyaretçi rekoru
AÖF Adalet Ön Lisans Programı'na son kez öğrenci alınacak
YEREL HABERLER AÖF Adalet Ön Lisans Programı'na son kez öğrenci ...
Başkan Böcek Ankara’da THK işbirliği protokolü ön toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Böcek Ankara’da THK işbirliği protokolü ön ...
Alanya Belediyesi'nden doğu bölgesinde asfalt çalışması
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi'nden doğu bölgesinde asfalt ...
Makara arızalanınca 12'nci katta mahsur kalan boyacı kardeşler kurtarıldı
YEREL HABERLER Makara arızalanınca 12'nci katta mahsur kalan boyacı ...
Alanya'da tekne yangının atıkları temizleniyor
YEREL HABERLER Alanya'da tekne yangının atıkları temizleniyor
12. kattaki iskelede mahsur kalan iki kardeş yürekleri ağza getirdi Boyacılık yapan kardeşlerin ölümden kıl payı döndüğü anlar kamerada Ölümden dönen Ahmet Çelik: "Üzerimizdeki halatlar bağlı olmasa kurtulamazdık"
YEREL HABERLER 12. kattaki iskelede mahsur kalan iki kardeş ...
Alanyaspor'da kombine satışı başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor'da kombine satışı başladı
ANTAB, yanan ormanları yeşertecek
YEREL HABERLER ANTAB, yanan ormanları yeşertecek
Serik Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları
YEREL HABERLER Serik Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları
Yangın bölgesinden kaçan karakulak araç çarpması sonucu öldü
YEREL HABERLER Yangın bölgesinden kaçan karakulak araç çarpması ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.