Manavgat Belediyesi'nden cadde düzenlemesi

Bir yandan büyük yangın felaketinin yaralarını sarmak için çaba sarf eden Manavgat Belediyesi ekipleri, bir yandan da kenti geleceğe taşıyacak cadde düzenlemesi projelerine devam ediyor.



Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Barbaros Caddesi’nde bir süre önce başlatılan Kentsel Çevre Düzenleme Projesi çalışmalarının aksamadan yürütülmesi talimatını verdi. Çalışmalar kapsamında, yeni hazırlanan Barbaros Caddesi Kentsel Çevre Düzenleme Projesine göre yol ortasında kalan 80 adet tesbih ağacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından özenli bir şekilde sökülerek Kum Mevki’nde bulunan Bitki Üretim Tesisine nakledildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçların sökümü sırasında köklere zarar vermemek amacıyla son derece titiz davrandı. İtinalı bir şekilde kamyonlara aktarılan ağaçlar, götürüldükleri Bitki Üretim Tesislerinde, açılan dikim alanına yine itinalı bir şekilde yerleştirildi. Ağaçların, daha sonra tespiti yapılıp, ihtiyaç görülen alanlara dikileceği belirtildi.

"Tek bir ağaca bile ihtiyacımız var"

Sözen, çok fazla orman alanının yandığı Manavgat’ın tek bir ağaca bile ihtiyacı olduğunu işaret ederek, “Bölgemizde sürdürdüğümüz çalışmaların bir yandan da ilerlemesi için ekiplerimiz gayret ediyor. Barbaros Caddesi düzenlemesi çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu arada yeni projeye göre yol ortasında kalan ağaçlarımızı kaldırmamız gerekiyordu. Talimatımız gereği ekiplerimiz ağaçlarımıza zarar vermeden naklettiler. Tek bir yeşilimiz bile korumamız altında. Halkımızın içi rahat olsun. Bu ağaçlarımız daha sonra başka alanlarda değerlendirilecek” dedi.

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