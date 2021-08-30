Ormana giriş yasağını delip haberleri olmadığını söylediler Yangının ardından, polis ve jandarmadan orman içinde şüpheli araştırması Polisin uyardığı vatandaşlar, ormana girişin yasak olduğunu bilmediklerini savundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormana giriş yasağını delip haberleri olmadığını söylediler Yangının ardından, polis ve jandarmadan orman içinde şüpheli araştırması Polisin uyardığı vatandaşlar, ormana girişin yasak olduğunu bilmediklerini savundu

İHA

Ormana giriş yasağını delip haberleri olmadığını söylediler Yangının ardından, polis ve jandarmadan orman içinde şüpheli araştırması Polisin uyardığı vatandaşlar, ormana girişin yasak olduğunu bilmediklerini savundu

Antalya’da ormanlık alanda çıkan yangın orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Polis ve jandarma ekipleri girilmesi yasak olan orman içinde şüpheli araç ve kişileri sorguladı.
Edinilen bilgiye göre yangın, Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Kepez Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi’nin üst tarafında çıktı. Kızılçam ormanlarıyla kaplı bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Engebeli olması nedeniyle bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. 4 arazöz ekibinin müdahale ettiği yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangının başlangıç noktasında, piknik ateşi yakıldığı ve etrafının taşlarla kapatıldığı görüldü. Yangının buradan çıkıp çıkmadığı noktasında ekiplerin araştırması devam ediyor.
Öte yandan polis ve jandarma ekipleri yanan alanın yakın noktasında şüpheli otomobil ve şahısların olduğunu fark etti.
Ekipler tek tek gidip araçları orman içinde buldu ve çıkardı. Kimlik kontrolü yapılan şahıslar uyarılmalarının ardından ormandan ayrıldı. Bazı şahıslar, ormana girmenin yasak olduğunu bilmediklerini söyledi.
Antalya Valiliği, "Antalya İli Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında Antalya sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30.07.2021 31.08.2021 tarihleri arasında, 6381 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9'uncu maddesinin (ç) bendi ve 66'ncı maddeleri uyarınca yasaklanmıştır" açıklamasını yapmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kemer’de 30 Ağustos kutlamaları
YEREL HABERLER Kemer’de 30 Ağustos kutlamaları
Finike’de kadınlar, denizde Türk bayrağı açtı
YEREL HABERLER Finike’de kadınlar, denizde Türk bayrağı açtı
30 Ağustos’u 3 bin 24 rakımlı tepeye Türk bayrağı dikerek kutladı 3 bin 24 rakımlı tepeye Türk bayrağı diken Dede: “Önce vatan diyen şehitlerimiz aklıma geldi”
YEREL HABERLER 30 Ağustos’u 3 bin 24 rakımlı tepeye Türk bayrağı ...
30 Ağustos etkinlikleri, Finike’de çelenk sunumu ile başladı
YEREL HABERLER 30 Ağustos etkinlikleri, Finike’de çelenk sunumu ile ...
Korkuteli’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
YEREL HABERLER Korkuteli’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle ...
Kemer Belediyesi Çocuk ve Gençlik Bandosu Başkan Topaloğlu ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi Çocuk ve Gençlik Bandosu Başkan ...
Ölüm pazar alışverişinden dönerken yakaladı Kardeşinin ölüm haberini duyan kadının feryadı yürekleri dağladı Pazar alışverişini yapıp evine dönmek isterken yere yığılıp hayatını kaybetti Talihsiz adamın son alışverişi ve yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Ölüm pazar alışverişinden dönerken ...
Gülümseten koltuk taşıma
YEREL HABERLER Gülümseten koltuk taşıma
Taciz şüphelisini yere yatırıp tekme tokat dövdüler Antalya'da iki ayrı kavgada tekme ve yumruklar konuştu Sokak ortasında iki arkadaşın tartışması kavgaya sonuçlandı
YEREL HABERLER Taciz şüphelisini yere yatırıp tekme tokat ...
Denizdeki 'Zafer' kutlamasında tekneler görsel şölen oluşturdu Korteji takip eden vatandaşlar, şöleni cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi Deniz korteji drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Denizdeki 'Zafer' kutlamasında tekneler görsel şölen ...
30 Ağustos coşkusu balkonlara taştı Antalya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çelenk ve geçit töreniyle başladı
YEREL HABERLER 30 Ağustos coşkusu balkonlara taştı Antalya’da 30 ...
Zaferin yıl dönümünde deniz altında 45 tonluk tankla poz
YEREL HABERLER Zaferin yıl dönümünde deniz altında 45 tonluk tankla ...
Muratpaşa, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Muratpaşa, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor
30 Ağustos Alanya’da törenle kutlandı
YEREL HABERLER 30 Ağustos Alanya’da törenle kutlandı
Büyükşehir Belediyesi önünde çelenk koyma töreni
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi önünde çelenk koyma töreni
Antalyaspor’un bu sezonki 4 golünün 3 golü penaltıdan
YEREL HABERLER Antalyaspor’un bu sezonki 4 golünün 3 golü penaltıdan
Tek Sarnıç Kent Parkı çocukların gözdesi
YEREL HABERLER Tek Sarnıç Kent Parkı çocukların gözdesi
Denizlispor - MKE Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER Denizlispor - MKE Ankaragücü maçının ardından
Turhan:" Yeni bir takımız" Denizlispor Teknik Direktörü Bulut Turhan: "Milli maç arasından sonra yepyeni bir Denizlispor olacak"
YEREL HABERLER Turhan:" Yeni bir takımız" Denizlispor Teknik ...
Erkmen: "Güzel bir galibiyet" Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen: "Maçın başındaki gollerle güzel bir sonuç aldık"
YEREL HABERLER Erkmen: "Güzel bir galibiyet" Ankaragücü Teknik ...
TFF 1. Lig: Denzilispor: 0 - MKE Ankaragücü: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Denzilispor: 0 - MKE Ankaragücü: 3 (Maç ...
Denizlispor - MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Denizlispor - MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
Denizlispor - MKE Ankaragücü: 0-3
YEREL HABERLER Denizlispor - MKE Ankaragücü: 0-3
Uysal: "Yeni zaferler kazanacağız"
YEREL HABERLER Uysal: "Yeni zaferler kazanacağız"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.