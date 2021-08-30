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Antalya’da 'HES' kodlu fener alayı Korona virüs ve güvenlik tedbirlerinin yüksek olduğu fener alayına vatandaşlar HES kodu sorgulanarak alındı Varyantlarda başlayan fener alayına 7’den 70’e vatandaşların yanı sıra yerleşik yabancılar da katıldı

İHA

Antalya’da 'HES' kodlu fener alayı Korona virüs ve güvenlik tedbirlerinin yüksek olduğu fener alayına vatandaşlar HES kodu sorgulanarak alındı Varyantlarda başlayan fener alayına 7’den 70’e vatandaşların yanı sıra yerleşik yabancılar da katıldı

Antalya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde fener alayı düzenlendi. Katılımın yüksek olduğu alaya 7’den 70’e her yaştan vatandaşın yanı sıra, yerleşik yabancılar da katıldı. Korona virüs ve güvenlik tedbirlerinin oldukça yüksek olduğu fener alayına vatandaşlar HES koduyla alındı.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Antalya’da da coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Gündüz saatlerinde başlayan programlar, akşam saat 19.00’da fener alayıyla devam etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı, saat 19.00'da Konyaaltı Varyartı'ndan başladı. Pandemi ve güvenlik tedbirlerinin sıkı tutulduğu fener alayına katılan vatandaşlar HES kodu sorgulanarak alındı. Yaklaşık bine yakın vatandaş, ellerinde bayrak ve meşalelerle yürüyüşe katıldı. Varyantlar kısmında açılan dev Türk bayraklarını taşıyan vatandaşların oluşturduğu görüntü adeta görsel şölen sundu. Yerleşik yabancıların da destek verdiği alaya, bazı vatandaşlar da balkonlardan destek verdi. Alay, drone ile de havadan görüntülendi.
Yürüyüş konserin düzenleneceği Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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