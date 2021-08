5 yıldızlı caretta tuzağı inadı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Boğazkent sahilinde ahşap yürüme bandının altından çıkamayan 62 yavru carettanın öldüğü Port Nature Luxury Hotel yürüme bantlarını kaldırıp, kumsaldaki diğer 78 yuvayı kafeslerle korumaya aldı. 71 yavru carettanın son anda canlı kurtarıldığı Orange County Hotel ise yürüme bantları ve şezlongları neredeyse denize sıfır şekilde faaliyetini sürdürüyor.

Antalya'da Boğazkent kumsalının dahil olduğu, nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en büyük yuvalama kumsalı olan 30 kilometrelik Belek Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Kumsalı'nda bu yıl 3 binin üzerinde yuva oluştu.

Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi olması nedeniyle de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olan kumsalda Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), 23 yıldır bölgede deniz kaplumbağalarının yuvaları, yavruların yumurtadan çıkışı, kayıt alıntına alınması ve korunması faaliyetleriyle ilgili görev yapıyor.

62 YAVRU ÖLDÜ, 71'İ SON ANDA KURTARILDI

EKAD görevlilerince, geçen hafta Port Nature Luxury Hotel ve Orange County Hotel'in sahil kesiminde iki caretta yuvası üzerine yürüme bandı yapıldığı tespit edildi. Port Nature Luxury Hotel'deki yürüme bandı altında 62 yavru ölü bulunurken, Orange County Hotel'deki yürüme bandının altındaki yuvada yumurtadan çıkan 71 yavru ise son anda canlı kurtarıldı.

ÜÇ KURUM SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tepki toplayan olayla ilgili iki otel hakkında Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Şube Müdürlüğü'nün başlattığı adli ve idari 3 ayrı soruşturma devam ediyor. DKMP görevlilerince Deniz Kaplumbağalarını Koruma Genelgesi imza karşılığı teslim edilen iki otele de genelgeye aykırı kumsal üzerindeki işgaller nedeniyle çeşitli cezalar kesilmesi gündemde. Ayrıca Av ve Yaban Hayvanları Tazminat Bedelleri'ne göre ölen her bir caretta için 16 bin TL tazminata hükmü gereği 62 caretta yavrusunun öldüğü otele 992 bin TL ceza kesilmesi bekleniyor.

BİR OTEL YÜRÜME BANDINI KALDIRDI

Kamuoyunda tepki toplayan olay sonrasında Port Nature Luxury Hotel, yavru deniz kaplumbağalarının ölümüne neden olan yürüme bandını kaldırdı ve şezlonglarını da 40 metreden daha geriye çekti. EKAD görevlileriyle iş birliği içinde otel önündeki kumsalda bulunan yavruların henüz çıkış yapmadığı 78 yuva ise kafeslerle koruma altına alınarak, üzerlerine de Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca, 'Değerli misafirlerimiz, lütfen dikkat. Caretta caretta kaplumbağalarının yumurtlama bölgesidir' yazılı afişler asıldı.

İKİNCİ OTELDE FAALİYET NEREDEYSE DENİZE SIFIR

Yürüme bandı altında EKAD görevlilerin yuva kontrolü sırasında canlı kurtarılan 71 yavrunun bulunduğu Orange County Hotel'in ise faaliyetini neredeyse denize sıfır devam ettirdiği görüldü. Şezlongları, gölgelikleri ve yürüme bantları, denizle mesafesi 10 metrenin bile altında olan otelin kumsalında ise 3 yuvanın bulunduğu açıklandı. EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Doktor Ali Fuat Canbolat, her iki otel önünde de açıklamada bulundu.

YUVALARIN TAMAMI KAFESLENDİ

Ölümlerin yaşandığı otel önünde kaydedilmiş yuvaların tamamının bulunduğunu ve kafeslendiğini belirten Doktor Canbolat, yürüme bandının da kaldırıldığını söyleyerek, "Açıkçası bu tesisin şanssızlığı diyelim. Çünkü geniş bir kumsal, uygun bir alan var, maalesef böyle bir olay yaşandı. Olay sonrasında zaten tesis yetkilileriyle de görüştük, onlar da bizden yardım talebinde bulundu. Biz de geldik kaydedilmiş ama kafeslenmemiş yuvaların tamamını tekrar bulduk ve kafesledik. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

OTEL SAHİPLERİYLE TOPLANTI

Bu otel önünde 78 yuva olduğunu belirten Canbolat, "Az bir sayı değil, tesis önüne baktığınızda da kaplumbağalar için uygun bir alan var, biraz talihsizlik dememin nedeni o. Çünkü daha ileri batıya doğru gittiğinizde kumsal çok daha daralıyor ve hayvanların yuva yapacağı alanlar çok daha sınırlı. Burada yaşandı talihsizlik ama bazen bazı negatif şeyler pozitif etki yaratabiliyor. Bir duyarlılık oluştuğunu fark ediyorum, bugün bu bölgedeki tesislerle bir toplantımız olacak, önümüzdeki yıllarda daha iyi şartları nasıl hazırlayabiliriz bunları konuşacağız. Umarım seneye her şey daha güzel olacak" diye konuştu.

'BU HAYVANLAR NEREYE YUMURTA BIRAKACAK'

Orange County Hotel önünde de açıklamada bulunan Canbolat, sorunun sadece yürüme bantları olmadığına dikkat çekerek, "Mevzu bunun üzerine kuruldu gibi oldu ama arka tarafta kaplumbağaların yuvalayabileceği yer yok. Şemsiye, şezlonglar, gölgelikler hepsi denize neredeyse sıfır noktasına kadar gelmiş durumda. Sadece yürüme bandına neden takıyoruz ki, bu hayvanlar nereye yumurta bırakacak" dedi.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI HARİKA BİR HABER

Olay sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Bakan Murat Kurum'un talimatıyla alınan kararlarını ise 'harika bir haber' olarak nitelendiren Dr. Canbolat, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın konuyla ilgili yaptığı açıklama, çok doğru. Suç duyurusu çok önemli değil, bir tesisin cezalandırılmış olması da hiç önemli değil. Önemli olan, önümüzdeki yıllarda nelerin yapılması gerektiği konusundaki açıklamalar önemli. Kumsalda yumurtlama bandının ayrılması, ışıklandırmayla ilgili düzenlemeler, bilgilendirme tabelaları, kumsala kazıklama sisteminin getirilecek olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bakanlığımızın yapması gereken zaten bu olmalıydı ve bunu yaptılar. Dileğimiz önümüzdeki yıllarda bunun uygulamaya, hayata geçirilmesidir." DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

