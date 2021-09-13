Alanya’da 750 öğrenci kapasiteli etüt merkezi 4 Ekim’de açılıyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 750 öğrenci kapasiteli Etüt ve Destek Eğitim Kurs Merkezi’nin 4 Ekim’de hizmete açılacağını duyurdu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, açılış için gün sayan Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Merkezi’nde ilgili birim amirleri ile incelemelerde bulundu. Güllerpınarı Mahallesi’nde hayata geçirilen, içerisinde 20 derslik, 6 sanat atölyesi, kütüphane ve konferans salonları bulunan Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kurs Merkezi’nin iç aksam çalışmalarında da sona gelindiğini belirten Başkan Yücel, merkezin 4 Ekim’de açılacağı belirtti.



“Örnek bir ilim irfan yuvası olacak”

Sosyal belediyecilik anlayışı ile her şeyin eğitimle çözülebileceğine inanarak okullar, yurtlar, kreşler, kütüphaneler yaptıklarını belirten Başkan Yücel, “Etüt ve Destek Eğitim Kurs Merkezi’nde son aşamaya geldik. Allah’ın izniyle burada 750 öğrenciye hizmet vereceğiz. Lise ve dengi öğrencilerimize hizmet verecek bir eğitim yuvası oluşturduk. İnşallah 4 Ekim de başlangıç yapacağız. Merkezimiz tüm öğrencilerimize ve kentimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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