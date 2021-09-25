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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kiralık aracı müşteriye sattı, noter önünde ‘haciz’ var diyerek kaçtı

İHA

Kiralık aracı müşteriye sattı, noter önünde ‘haciz’ var diyerek kaçtı

Antalya’da bir kişi, kiralık aracın arkasına ‘satılık’ yazarak müşteriye satmak için 132 bin TL’ye pazarlık yaptı. Müşteriye aracı devretmek üzere notere giden ve burada 72 bin TL’yi alan şahıs, araçta haciz var diyerek noter önünden aynı araçla kaçtı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü şahıs kısa sürede yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; kiralık araç firmasından kiralanan Fiat Egea marka aracın arkasına “satılık” ilanı yazan B.K, araca müşteri olan B.A.’ya 132 bin TL’ye pazarlık yaparak satmak için anlaştı. Bunun üzerine her iki isim de aracın devri için notere gitti. Burada B.A., paranın 72 bin TL’sini ödedi. Bir süre sonra B.K., araçta haciz işlemi olduğunu belirterek aracı noter önünden kaçırdı.

Kimliği kısa sürede tespit edildi
Dolandırıldığını anlayan B.A., durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri noter önündeki kamera kayıtları ve KGYS görüntüleri incelendi. Kamere kayıtlarından şahsın kimliği kısa sürede tespit edildi. Şahıs saklandığı adresinde yakalandı.

Tutuklandı
Şahsın dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydının ve aranmasının olduğu, 7 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Şahıs Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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