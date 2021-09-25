Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 7. haftasında FT Antalyaspor, Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 00 eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar(ilk yarı)

5. dakikada Poli’nin ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

16. dakikada Mustafa Eskihallaç’ın ceza yayı üzerinden sert şutu az fakla direği yanından dışarıya çıktı.

38. dakikada Tetteh ceza sahası içinde pasını Adem Büyük’e aktardı. Adem'in gelişine vuruşunda meşin yuvarklak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.



Stat: Antalya

Hakemler: Mert Güzenge x, Deniz Caner Özaral x, Mehmet Emin Tuğral x

FT Antalyaspor: Boffin x, Floranus x, Veysel Sarı x, Naldo x, Güray Vural x, Nuri Şahin x, Poli x, Gökdeniz Bayrakdar x, Fredy x, Mukairu x, Wright x

Yedekler: Doğukan Özkan, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Milosevic, Kudriashov, Crivelli, Amilton, Ghasha, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir x, Hadadi x, Sadık Çiftpınar x, Wallace x, Semih Kaya x, Ndong x, Aabid x, Mustafa Eskihallaç xx, Adem Büyük xx, Chouiar x, Tetteh x

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Awuku, Rahman Buğra Çağıran, Mallan, Mert Örnek, Haqi Osman, Bwalya, Karım Hafes, Mert Miraç Altıntaş, Muhammed Emin Sarıkaya

Teknik Direktör: İrfan Buz

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