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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efsaneler ilk halk gösterimini Muratpaşa’da yaptı

İHA

Efsaneler ilk halk gösterimini Muratpaşa’da yaptı

Gazeteci ve belgeselci Tuluhan Tekelioğlu’nun Yazar Ayşe Kulin, sinema sanatçısı Cüneyt Arkın, piyano virtüözleri Güher ve Süher Pekinel kardeşler, tiyatrocu Nevra Serezli, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, teknik direktör ve eski milli futbolcu Şenol Güneş, ressam ve sanat eğitmeni Süleyman Saim Tekcan ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in aralarında bulunduğu Türkiye’nin dokuz efsane ismini bir araya getirdiği son çalışması ‘Efsaneler’in, ilk halk gösterimi ve Antalya galası Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
Tuluhan Tekelioğlu’nun her biri Türkiye’nin toplumsal hafızasında ayrı bir yere sahip dokuz efsane ismini bir araya getirdiği ‘Efsaneler’ belgeseli, İstanbul galasının ardından ilk halk gösterimini düzenlenen gala gecesiyle Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.
Antalyalı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği geceye Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal eşi Ümran Uysal’la birlikte katılırken gecede, belgeselin kahramanlarından Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan yer aldı. Antalya Ticaret Borası (ATB) Başkanı Ali Çandır ve çok sayıda davetlinin de katıldığı gecede AÜ emekli öğretim üyesi ve Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu da kızı Tuluhan Tekelioğlu’nu yalnız bırakmadı.
Gösterimin ardından, Başkan Uysal, konuşmasında, efsaneleri olmayan, efsaneleri azalmış ve efsanelerine yenilerin ekleyemeyen toplumların sıkıntılar yaşayabileceğini söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu: “Dünyayla kendi yaşamlarını aşacak bir ilişki, şartları zorlayacak, gerçekçi olup imkansızı isteyenlerin hikayeleri aslında toplumları ileri götüren, geleceğe taşıyan. Çok efsanelere ihtiyacımız var. Dünyada bulunduğumuz yer asla bizim hakkımız değil. Çok çok iyilerini yapmaya ihtiyacımız var. Bunun için de çok sayıda Ömer Özkan’a ihtiyacımız var. Çok işimiz var.”
Tuluhan Tekelioğlu’na Türkiye’nin efsanelerini buluşturan belgeseli için teşekkür eden Başkan Uysal, Efsaneler’in ilk halk gösterimini ve Antalya galasını Türk sinemasının başka bir efsanesi Türkan Şoray’ın adını taşıyan kültür merkezinde yapmanın da ayrıca anlamlı olduğunu dile getirdi.

Muratpaşa'nın yeni komşusu
Başkan Uysal, konuşmasını ardından gecenin anısına Tekelioğlu’na teşekkür çiçeğiyle birlikte üzerinde Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nin en görkemli yapıların tarihi Üç Kapılar’ın bulunduğu plaket takdim etti. Gazeteci ve belgeselci Tekelioğlu’nun Antalya’ya yerleşmek gibi bir düşüncesi olduğunu belirten Başkan Uysal, “Ben kendisine şehrin sembollerinden Üç Kapılar’ı hediye ediyorum. Buradan şehre girebilirsiniz. Sizin de şehriniz” şeklindeki sözlerle salonda alkışlarla karşılandı.
Tekelioğlu, bu dönemde Antalya’ya yerleşmeyi ciddi olarak düşünmeye başladığını belirterek, “İnşallah, gerçekleşecek. Zannediyorum buralı oldum. Tekelioğlu soyadımız. Babam da buralı” dedi.

'Z' kuşağı vurgusu
Pandemi döneminde hazırlanan bu belgeselin ilk halk gösterimini Antalya’da yapmış olmanın ayrı sevinç olduğunu belirterek konuşmasına devam eden Tekelioğlu, “Bize kucak açtığınız için sevgili Muratpaşalılara, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a çok teşekkür ederim” dedi. Belgeselin çekimlerine geçen yıl aralık ayında Antalya’dan başladıklarını dile getiren Tekelioğlu, şunları söyledi:
“Neden efsaneler? Çünkü o efsaneleri şeyle görmeliyiz. Onlar Cumhuriyet’in ilk kuşağı. Cumhuriyetin ilk yıllarında doğdular ve bizden daha fazla acık çektiler, zor koşullarda yetiştiler. Ama hayatlarını hep güzelleştirdiler. Seçtikleri yolda hep zorluklar yaşadılar. Ama bu zorlukları biz görmedik. Zaten Tolstoy’un bir cümlesiyle açılıyor film, ‘Bil ki, yaşadıklarınla değil yaşattıklarınla anılırsın.’ Onlar bize çok güzel şeyler yaşattılar ama yaşadıklarını bilmiyorduk. Onlarını gözünden kalbinden yaşadıkları zorlukları almak istedim. Çünkü gençler, ne yazık ki bizi dinlemiyor. Onlar, anneannelerini, babaannelerini, dedelerini dinliyorlar. Efsaneler anlatırsa onları dinlerler mi? Çünkü efsaneler bize unuttuğumuz değerleri hatırlatıyor. Çok çalışmak gibi, sabretmek gibi, vazgeçmemek gibi, tevazu sahibi olmak gibi, hoş görülü olmak gibi, empati kurmak gibi. Bunları onlar Z kuşağına hatırlatsın istedim. Umarım ki, efsanelerimizin bize hatırlattığı insani değerlerimizi Z kuşağı örnek alır.”
Gecede Prof. Dr. Ömer Özkan ise belgesel için “Şu ana kadar en gurur duyduğum onore edildiğim yapıtlardan birisi oldu. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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