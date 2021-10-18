Filenin Akrepleri, sezona galibiyetle başladı

Antalyaspor Voleybol Takımı sezona galibiyet ile başladı. Pamukkale Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’ne konuk olan Filenin Akrepleri, Hasan Güngör Spor Salonu’ndaki müsabakayı rakibine set vermeden 03 kazandı.

Bu sezon altyapıdan yetişen genç ve potansiyelli sporcuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile yoluna devam eden Filenin Akrepleri, Denizli temsilcisi karşısında ilk seti 2325 kazandı. Oyunun genelini önde götüren Antalyaspor, ikinci seti de 2025 önde tamamladı. Üçüncü sette de hata yapmayan Filenin Akrepleri, seti 23 25 kazanarak karşılaşmanın galibi oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.