Antalya Kitap Fuarı’nda hafta sonu ilgisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11’inci Antalya Kitap Fuarı üçüncü gününde de yoğun ilgi gördü. Pazar gününü fırsat bilen okurlar başta Muhittin Böcek olmak üzere Can Yılmaz, Zafer Algöz gibi sevdikleri yazarlara kitaplarını imzalatarak sohbet etme şansı buldu.

‘Gelecek bilgi ile yeşerecek’ mottosuyla 15 Ekim’de misafirlerine kapılarını açan Antalya Kitap Fuarı okuyucuların yoğun ilgisi ile devam ediyor. Vatandaşlar Pazar gününü fırsat bilerek sevdikleri yazarları görebilme ve sohbet etme fırsatı buldu. Fuarın 3’üncü gününde Barış Doster, Ali Türkşen, Aslıhan Güngör, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Murat Çelik, gibi değerli yazarlar okurlarıyla bir araya geldi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gün boyu “Ben bu şehre aşığım” isimli kitabını imzaladı. Fuarda okurlarıyla bir araya gelen Astrolog Nurgül Düzenli ise “Astroloji halkında bilinmesi gerekenler” konulu söyleşi de Antalyalılarla bir araya geldi.



“24 Ekim’e kadar açık”

Kitap Fuarı’nı ziyaret eden her yaştan Antalyalı gün boyu yayınevi stantlarını gezerek severek okudukları yazarların kitaplarını aldı. Çocuklar ve gençler ise ağırlıklı olarak okul derslerine yardımcı olacak kaynak ve test kitaplarına ilgi gösterdi. 234 yayınevi ve 206 yazarın katılacağı 11. Antalya Kitap Fuarı 24 Ekim’e tarihine kadar açık kalacak. Fuar 10.0020.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

