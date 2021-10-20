Antalya'da 'Yöresel Ürünler Fuarı' açıldı; 10 bine yakın ürün sergide



Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Ticaret Borsası'nın (ATB) bu yıl 11'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX), Anadolu'nun 12 bin yıllık kültür ve medeniyet zenginliğini yansıtan yaklaşık 10 bine yakın ürün, sunuldu. Fuara, 76 il ve KKTC'den 113 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 83'ü kadın olmak üzere 150 kooperatif ve 650'nin üzerinde firma katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) destekleriyle ATB'nin düzenlediği YÖREX, bu yıl 11'inci kez kapılarını açtı. 'Sizin Oraların Nesi Meşhur?', 'Bir Adımda Anadolu' sloganlarıyla ANFAŞ'da düzenlenen fuara, Türkiye'nin 81 ilinden milletvekilleri, vali, belediye başkanı ve yöneticiler ve yöresel ürünler pazarında faaliyet gösteren temsilciler katıldı.

Fuarın açılışında TBMM eski başkanı Cemil Çiçek, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, ATSO Başkanı Davut Çetin ve ATB Başkanı Ali Çandır birer konuşma yaptı. Törende Hisarcıklıoğlu Çandır'a YÖREX dolayısıyla teşekkür plaketi verdi.

YÜZ YÜZE İŞ GÖRÜŞMESİ İMKANI

76 il ve KKTC'den katılımın olduğu bu yılki YÖREX'te 113 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 83'ü kadın toplam 150 kooperatif, 650'nin üzerinde firma, Anadolu'nun her köşesinden toplamda 10 bine yakın yöresel ürünü sergiliyor. Fuarda, 9 zincir market ve e-ticaret sitesi ile üreticiler ve katılımcılarla yüz yüze iş görüşmeleri imkanı da bulunuyor. Bu kapsamda 1000'e yakın görüşme bekleniyor. Coğrafi işaretli ürün üreten ve ticaretini yapanlara ise e-ticaret ve dijital dönüşüm desteği eğitimleri veriliyor. Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) ile birlikte 'Coğrafi İşaretler YÖREX Buluşması' isimli seminer de yapılıyor.

'BİRKAÇ SAATTE ANADOLU TURU YAPILACAK'

Fuarın ev sahibi ATB Başkanı Ali Çandır, birkaç saat içerisinde doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine buram buram Anadolu'nun gezilebildiğini söyledi. Çandır, "Kimimiz memleket hasretini giderecek. Kimimiz gidip görmek istediği yörelerimizi ziyaret edip insanlarıyla sohbet edecek. Kimimiz de hiç bilmediği yöreleri ve ürünlerini görüp bir kez daha memleketimize hayran kalacak. Yöresel ürünlerimizin tanınırlığı, üretimi ve istihdamını artırmak, kalitesini standartlaştırmak, hukukunu garanti altına almak ve kırsal kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçladık. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan, 12 bin yıllık kültür ve medeniyetler zenginliği ve derinliğine sahibiz" dedi.

Türkiye'nin 81 vilayetinin güzelliklerinin Antalya'da sergilendiğini belirten Vali Yazıcı, "Bu eşsiz coğrafyanın güzelliklerini, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi Antalya'dan tüm dünyaya göstereceğiz ve tanıtımını hep birlikte yapacağız" diye konuştu.

'UCUZ ERİŞİM DOĞRU POLİTİKAYA BAĞLI'

Bir çiftçi çocuğu olarak doğup büyüdüğü Antalya'da kırsaldakilerin sorunlarını iyi bildiklerini ve çözümüne yönelik destekler verdiklerini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, "Üreticilerimizin alın terinin kıymetini çok iyi biliyoruz. Pandemi, küresel ısınma gibi sorunlar tarım gıda sektörünü derinden etkiledi. Sağlıklı ve güvenli gıdaya ucuz erişim, doğru tarım politikalarına bağlı" ifadelerini kullandı.

'COĞRAFİ İŞARET ALGISINI ARTIRDI'

YÖREX'in yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri ekonomiye kazandırmak amacıyla 2010 yılında 'Kriz Varsa Çare De Var' sloganıyla yola çıktığını hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 10 yılda 3 bin katılımcı ve 1 milyondan fazla ziyaretçi ağırlandığını söyledi. YÖREX'in ülkemizde coğrafi işaret ekosisteminin gelişmesine de önemli katkılar sunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "10 yılda tescilli coğrafi işaret sayısı 110'dan 921'e, başvuru sayısı ise 160'tan 721'e çıktı. YÖREX, coğrafi işaret algısının ve bilinirliğinin artmasını sağladı. Ayrıca YÖREX, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Özel Ödülü'ne ve Oda-Borsa Proje Yarışması Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü" dedi.

'TESCİLLERİN YÜZDE 40'I ODA-BORSALARA AİT'

Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Burada ülkemizin tüm renkleri bir araya gelmiştir. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, tüm Türkiye burada, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yan yana durmaktadır. Eğer coğrafi işaretler bugün bu kadar biliniyor ve önemseniyorsa, oda ve borsalarımızın ve en başta da kadın girişimcilerimizin payı çok büyük. Bu işe sahip çıktılar. Son 10 yılda coğrafi işaretli ürünlerin yüzde 40'ını, oda ve borsalarımız tescil ettirdi ve ürün sayısı 642 oldu."

'ÇÖZÜM ANADOLU TOPRAKLARINDA'

Coğrafi işaretlerimizin izlenebilirliği, takibi ve sertifikasyonunu sağlamak amacıyla akıllı etiket projesi üzerinde çalıştıklarını da anlatan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: "Artık tüketici, coğrafi işareti güvenle tercih edecek, üretici de ürünü gururla sunacak. Bu topraklardan çıkan ürünlerin değerini biz bilmezsek, dış pazarlara hiç anlatamayız. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. Son dönemde yaşanan ekonomik çalkantıdan kurtulmanın çözümü de Anadolu topraklarında yatıyor. Zengin olmak ve bölgenizi zengin etmek istiyorsanız kendi yöresel ürünlerinize sahip çıkın. Bunları araştırın, markalaştırın ve dünyaya satın. E-ticaret ve e-ihracat ile tüm dünyaya bunları gönderin" dedi.

'TÜRKİYE İLK 10'DA'

Türkiye'de coğrafi işaret tescili konusunda ciddi bilinçlenme oluştuğunu belirten Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ise Türkiye'nin coğrafi işaret tescili başvuru sayısında 15 yıl öncesine göre 20 kat artış yaşadığını belirtti. Türkiye'nin Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı raporuna göre, ulusal başvurularda ilk 10'a girdiğini de aktaran Prof. Dr. Asan, bundan sonra coğrafi işaretler dahil olmak üzere bu başvurulardan da daha fazla katma değer yaratılmaya başlandığını hatırlattı.

'YÖREX FUARDAN ÖTE BİR ETKİNLİK'

ATSO Başkanı Davut Çetin, YÖREX'i bir fuardan çok bir etkinlik olarak değerlendirdiklerini belirterek "YÖREX bir fuar olarak ticari iş birliklerine imkan veriyor, kent ekonomisine katkı sağlıyor ve sektörel bilinci artırıyor. Bu yıl programda e-ticaret konusu da ağırlık kazanmıştır. Bu katkıların her biri çok değerli. YÖREX'in itici gücü ile hem ulusalda hem yerelde tarım ve gıdada markalaşma konusunda güzel bir ilerleme kaydettik. ATSO olarak son 4 yılda 4 ürünümüze coğrafi işaret aldık" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ

2021-10-20 13:53:00



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