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Hisarcıklıoğlu: Arabuluculuk merkezine 2.5 milyon dosya geldi, yüzde 70'i çözüldü

DHA

Hisarcıklıoğlu: Arabuluculuk merkezine 2.5 milyon dosya geldi, yüzde 70'i çözüldü


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde ticari anlaşmazlıkları karara bağlayacak olan arabuluculuk merkezi açıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Arabuluculuk hizmetine gelen dosya sayısı 2.5 milyonu geçti. Yüzde 70´i ise çözüldü" dedi.
ATSO bünyesinde Tahkim ve Arabuculuk Merkezi kuruldu. Merkezin açılışı ATSO Meclis Salonu´nda TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATSO Başkanı Davut Çetin ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Merkezin açılışında konuşan TBMM eski başkanı Cemil Çiçek, Türkiye´de adliye ve yargı personelinin sayısının artırılmasına rağmen dava dosyalarına yetişilemediğini söyledi. Arabuluculuk ve uzlaşma merkezlerinin adliyelerdeki dosya yükünü aldığını belirten Çiçek, yıllarca süren dava dosyalarının birkaç gün içinde tamamlandığını söyledi.
'DOSYA SAYISI 2.5 MİLYONA YAKLAŞTI'
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, özellikle ticari anlaşmazlıklar nedeniyle oluşan dosya yükü ve yargı sisteminin yavaş işlemesinin hep şikayet konusu olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, ortalama bir davanın 2 yıl ilk derece mahkemede, 2 yıl da ikinci derece mahkemede devam ettiğini ifade etti. Arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesinin ardından bu sistemin kullanımının her geçen gün arttığını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Buraya gelen dosya sayısı 2.5 milyona yaklaştı. Bunların yüzde 70´i, anlaşmayla sonuçlandı. Eskiden yıllar süren davalar, günler haftalar içinde bitti. Yani adalete erişim hızlandı. Zira insanlar, zaman kaybından ve maddi anlamda kendilerini yıpratan uzun süreçten, yargı sistemimizse önemli bir iş yükünden kurtuldu. Böylece mağduriyetler azaldı, adalet duygusu güçlendi. Anlaşmazlıklar helalleşerek çözüldü. Dolayısıyla arabuluculuk, toplumsal barışa da katkı sağladı" dedi.
'DOSYA SAYISI AYDA 100 BİNE ULAŞTI'
31 odada arabuluculuk merkezlerinin hayata geçtiğini, 19 odada ise çalışmaların devam ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, bu merkezlerde 390 arabulucunun görev yaptığını ifade etti. Ülke genelinde arabuluculuğa gelen başvuru sayısının ayda 100 bine ulaştığını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Toplumda bu konu hakkında bilgi arttı ve bunun faydalarını da insanlar görmeye başladı. Mesela bakın, Seydişehir´de 28 faklı kişiyi ilgilendiren ve 2 yıldır devam eden bir miras davası, arabuluculukta 4 saatte çözüldü. Zaten ticari hayatta da zaman, en önemli sermayedir. Adalet ve güven duygusu bir ülkede güçlüyse, o ülkenin ekonomisi de güçlü olur. Bizim kültür ve inancımızda da hukukun yeri çok önemli. Çünkü biz güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye istiyoruz" diye konuştu.
ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye´de uzun yıllardır adaletin ya geç geldiğini ya da yolda takıldığını söyledi. Arabuluculuk mekanizması olmadığından dolayı her sorunun davayla çözülmesi gerektiğine değinen Başkan Çetin, "Mahkemeler dava doludur, bir davanın çözüme kavuşması yıllar sürmektedir. Türkiye´de ilk derece mahkemelerindeki dava sayısı 7 milyon civarındadır, sadece hukuk mahkemelerindeki dava dosyası sayısı geçen yıl 3 milyon 600 bindir. Bu sayıya Yargıtay, Danıştay, savcılık dosyaları dahil değil. Geçen yıl Antalya hukuk mahkemelerindeki dava sayısı 140 bindir, bunun 43 bini asliye hukuk, 30 bini sulh hukuk, 13 bini icra, 17 bini iş, 7 bini ticaret davasıdır. Bazen uzlaşma ile çözülebilecek küçük konular yıllar süren dava konusu olmakta, geciken adalet yüzünden herkes kaybetmektedir" dedi.
ATSO´da 37 avukatla anlaşıldığını ifade eden Başkan Çetin, müracaat eden kişilere danışmanlık ve arabuluculuk hizmeti vereceklerini kaydetti. Konuşmaların ardından merkezin açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Konuşmacılara da günün anısına plaket takdim edildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2021-10-20 20:47:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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