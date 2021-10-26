Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Ceren ŞAHİN / ALANYA (Antalya), (DHA) Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig´in 11'inci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri´nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde yapılan antrenman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Ardından gerçekleştirlien üçlü turnuva ile idman sona erdi.
Akdeniz ekibi, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek. Aytemiz Alanyaspor-Göztepe karşılaşması, 31 Ekim Pazar günü saat 16.00´da başlayacak.
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Ceren ŞAHİN
2021-10-26 21:25:03
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.