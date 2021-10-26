Manavgat’taki orman yangını kontrol altına alındı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde gündüz saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını, yoğun çalışmanın ardından akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manavgat'ın Taşağıl Cardak Mahallesi Çorak mevkiinde saat 13.30’da başlayan orman yangınına, bölgenin sarp arazi yapısına sahip olması nedeniyle ilk etapta havadan müdahale yapıldı. Helikopterlerle indirilen kara ekipleri de alevlere müdahale etmeye başladı. Yangına Antalya'nın yanı sıra komşu il ve ilçelerden 15 helikopter ve 3 uçak müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

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