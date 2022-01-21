Öldürüldüğü iddia edilen Kerziban'ı arama çalışmalarında 2'nci gün



Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2,5 aydır haber alınamayan Kerziban Keskin'in (61) öldürüldüğüne yönelik itirafın ardından cesedinin gömülü olduğu değerlendirilen alanda kazı çalışmalarına devam edildi. Kerziban Keskin'in kardeşi Yusuf K., "Kemiklerinin bulunmasını istiyorum. Kardeşimin bir mezarı olsun" dedi.

Konya'da yaşayan, 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl Ekim ayının ilk haftası, Antalya'nın Serik ilçesindeki arkadaşı Hüsne D.'nin yanına geldi. Çocuklarının babası dışında 3 evlilik daha yapan Kerziban Keskin, Serik'e geldikten 20-25 gün sonra ortadan kayboldu. Keskin'in Konya'da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

CANLI YAYIN ÖNCESİ İTİRAF ETTİ

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu´nca soruşturma sürdürülürken, dün sabah canlı yayına katılmak için stüdyoya gelen Hüsne D.'nin arkadaşı Rüstem B., yayın öncesi programı sunan kişiye itirafta bulunacağını söyledi. Kerziban Keskin'in Hüsne D. tarafından boğularak öldürüldüğünü sonra cesedin 2 gün evde bekletildiğini öne süren Rüstem B., "Kerziban Keskin'in cesedini ortadan kaldırmak için plan yaptık. Cesedi benzinle evin banyosunda yaktık. Hüsne D., bu vahşi eylemde başarılı olamayınca cesedi parçalara ayırdı" dedi.

Rüstem B.'nin televizyon programcısına söylediklerinin ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yaptı. Rüstem B. ve eşi İnayet B. İstanbul'da, Hüsne D. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ramazan Ç. ise Antalya'da gözaltına alındı.

YANMIŞ KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Kerziban Keskin'in öldürüldüğüne ilişkin iddiaların ardından Serik ilçesinde cesedin bulunması için harekete geçildi. Hüsne D.'nin yer göstermesi sonrası Merkez Mahallesi'nde oğluna ait arazideki barakaların yanında emniyet güçleri, iş makinesiyle kazı yaptı. Kazılan bölgelerde sadece birkaç küçük yanmış kemik parçası bulundu ve polis tarafından delil torbasına konuldu. Havanın kararmasının ardından çalışmalar sonlandırıldı. Dün akşam bitirilen kazı çalışmalarına, bugün erken saatlerden itibaren yeniden başlandı. Kazı çalışmalarının bulunduğu alana, gözaltındaki şüphelilerden Ramazan Ç. getirildi. Ramazan Ç. de dün alana getirilen Hüsne D. ile Rüstem B.'nin gösterdiği noktaları gösterdi.

'İNSANLIĞIN YÜZ KARASI OLAY'

Kazı alanındaki çalışmaları izleyen Kerziban Keskin'in kardeşi Yusuf K., "Bu insanlığın yüz karası bir olay. Melek gibi iyi bir insanı kullanarak, para ve hırs uğruna bu şekilde katlettiler. Böyle insanlık olamaz, vahşice. Önce evin banyosunda sonra arazide yakmak, yok etmek, bütün delilleri karartmak. Kardeşimizin mezarı olsun istiyoruz. Böyle vahşi insanların yaşamaması, gün yüzü görmemesi gerekiyor. Benim kardeşim güçlü bir kadındı. Güçlü ve temiz kalpliydi. Kardeşimi, bu 3 kişi birlikte katletti. Yetkililerden kardeşimin kemiklerinin bulunmasını istiyorum. Kardeşimin bir mezarı olsun. Hüsne'ye vekalet verdiğini biliyordum. 1,5 ay önce tespit etmiştim zaten. Maalesef kardeşime ulaşamadım. Kardeşim bizi aramadan duramaz. Herkes tarafından sevilirdi" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-01-21 16:41:29



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