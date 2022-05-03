Alkollü sürücünün arkadan çarpıp sürüklediği motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazada, yolda sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde araç sürücüsü 1.06 promil alkollü çıktı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, AntalyaAlanya D400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Mehmet Can Altun’un kullandığı 07 ACP 878 plakalı otomobil, D400 Karayoluna çıkan Mehmet İşkar’ın kullandığı 07 AFH 889 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolda sürüklenen motosiklet sürücüsü Mehmet İşkar, ağır yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet İşkar’ın hayati tehlikesinin bulunduğu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulundurulduğu bildirildi.



Otomobil sürücüsü 1.06 promil alkollü çıktı

Trafik ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde 1.06 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Mehmet Can Altun, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin yan yoldan çıktıktan sonra yolun soluna geçtiği sırada, hızla gelen otomobilin duramayarak motosiklete çarptığı, sürücü ve motosikletin yolda sürüklendiği görüldü.

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