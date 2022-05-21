Antalya'da kalan Ukraynalı yetimlere Türkçe öğretilecek



Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)UKRAYNARusya savaşının başlamasıyla birlikte Türkiye'ye getirilip Antalya'nın Manavgat ilçesinde otele yerleştirilen Ukraynalı yetim çocuklara Türkçe öğretilecek.

Rusya´nın saldırısı sonrası Ukrayna'daki çeşitli yetimhanelerde kalan yaklaşık 1300 çocuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'nın inisiyatifiyle Türkiye'ye getirilip Antalya'nın Manavgat ve Kemer ilçelerindeki otellere yerleştirildi. Çocukların farklı ülkede kendilerini yabancı hissetmemeleri ve savaşın izini unutmaları için çaba gösteren yetkililer, 1521 Mayıs'ta kutlanan Gençlik Haftası kapsamında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı düzenledi. Ukrayna'nın Ulusal Kıyafet Günü ile aynı güne denk gelen bayram kutlamalarında Ukraynalı çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi.

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği (STD) iş birliğinde, Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen programda çocuklar için çeşitli etkinlik alanları oluşturuldu. Rodeo boğası, langırt ve gol atma etkinliklerinde sportif yeteneklerini sergileyen çocuklar, kumaş boyama ve kil heykel yapımında ise el becerisini gösterdi. Sanal gerçeklik gözlükleriyle 3 boyutlu Türkiye turu deneyimi yaşayan çocuklar, animasyonla ve cambazların gösterisiyle eğlendi. Program, Türkçe ve Ukraynaca şarkılarla dans edilmesiyle sona erdi.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Ukraynalı çocuklardan Viktor, otobüs, tren ve uçakla 4 gün süren yolculuktan sonra otele geldiklerini belirterek, "Ben burayı çok sevdim, çok teşekkür ederim" dedi.

Çocukların eğitmenlerinden Tatyana ise gönüllü Türk ekipleriyle yapılan etkinlikte oyunlar oynadıklarını dile getirerek, "Türkiye'ye ve Türk insanına çok teşekkür ediyoruz. Bize her konuda destek ve yardımcı oluyorlar" diye konuştu.

Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü İhsan Demirbaş, Türkiye'ye getirilen Ukraynalı çocuklar için Türkçe dil kursu başlatacaklarını ifade ederek, "Türkçe kursumuzda Ukraynalı Türkologlar görev alacaklar. Savaş nedeniyle Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen Türkologlar ile ilgili çalışmamız var. Bu zor süreçte onları desteklemek istiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA

2022-05-21 12:33:03



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