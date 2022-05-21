Antalya'da kalan Ukraynalı yetimlere Türkçe öğretilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da kalan Ukraynalı yetimlere Türkçe öğretilecek

DHA

Antalya'da kalan Ukraynalı yetimlere Türkçe öğretilecek


Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)UKRAYNARusya savaşının başlamasıyla birlikte Türkiye'ye getirilip Antalya'nın Manavgat ilçesinde otele yerleştirilen Ukraynalı yetim çocuklara Türkçe öğretilecek.
Rusya´nın saldırısı sonrası Ukrayna'daki çeşitli yetimhanelerde kalan yaklaşık 1300 çocuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'nın inisiyatifiyle Türkiye'ye getirilip Antalya'nın Manavgat ve Kemer ilçelerindeki otellere yerleştirildi. Çocukların farklı ülkede kendilerini yabancı hissetmemeleri ve savaşın izini unutmaları için çaba gösteren yetkililer, 1521 Mayıs'ta kutlanan Gençlik Haftası kapsamında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı düzenledi. Ukrayna'nın Ulusal Kıyafet Günü ile aynı güne denk gelen bayram kutlamalarında Ukraynalı çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi.
Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği (STD) iş birliğinde, Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen programda çocuklar için çeşitli etkinlik alanları oluşturuldu. Rodeo boğası, langırt ve gol atma etkinliklerinde sportif yeteneklerini sergileyen çocuklar, kumaş boyama ve kil heykel yapımında ise el becerisini gösterdi. Sanal gerçeklik gözlükleriyle 3 boyutlu Türkiye turu deneyimi yaşayan çocuklar, animasyonla ve cambazların gösterisiyle eğlendi. Program, Türkçe ve Ukraynaca şarkılarla dans edilmesiyle sona erdi.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Ukraynalı çocuklardan Viktor, otobüs, tren ve uçakla 4 gün süren yolculuktan sonra otele geldiklerini belirterek, "Ben burayı çok sevdim, çok teşekkür ederim" dedi.
Çocukların eğitmenlerinden Tatyana ise gönüllü Türk ekipleriyle yapılan etkinlikte oyunlar oynadıklarını dile getirerek, "Türkiye'ye ve Türk insanına çok teşekkür ediyoruz. Bize her konuda destek ve yardımcı oluyorlar" diye konuştu.
Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü İhsan Demirbaş, Türkiye'ye getirilen Ukraynalı çocuklar için Türkçe dil kursu başlatacaklarını ifade ederek, "Türkçe kursumuzda Ukraynalı Türkologlar görev alacaklar. Savaş nedeniyle Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen Türkologlar ile ilgili çalışmamız var. Bu zor süreçte onları desteklemek istiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA
2022-05-21 12:33:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Deniz dip temizliğinde soba borusundan sandalyeye kadar çıkmayan çöp kalmadı Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nda dalgıçlar temiz deniz için daldı Denize 500 çipura yavrusu bırakıldı Çalışmalar hem su altı kamerası hem de dron ile görüntülendi
YEREL HABERLER Deniz dip temizliğinde soba borusundan sandalyeye ...
Kanser tedavisinde müzikle moral buldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kanser tedavisinde müzikle moral buldu/ Ek ...
Çalınan elektrikli bisikleti jandarma tarafından bulunup sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Çalınan elektrikli bisikleti jandarma tarafından ...
Dağda mahsur kalan keçi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı
YEREL HABERLER Dağda mahsur kalan keçi 6 saatlik çalışmayla ...
Alanya'da Ukraynalı babanın cinneti Babaları tarafından öldürülen iki çocuk morga, anne emniyete götürüldü
YEREL HABERLER Alanya'da Ukraynalı babanın cinneti Babaları ...
Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı
YEREL HABERLER Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı
Kanser tedavisinde müzikle moral buldu
YEREL HABERLER Kanser tedavisinde müzikle moral buldu
Çocukların çakmakla oyunu az kalsın faciayla son buluyordu 2 kız kardeş yanan evden komşuları sayesinde çıktı
YEREL HABERLER Çocukların çakmakla oyunu az kalsın faciayla son ...
Cinnet getiren Ukraynalı baba, 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Cinnet getiren Ukraynalı baba, 2 çocuğunu ...
Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray maçının ardından 
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray maçının ...
Groenendijk:" Kazanmayı başaramadık" FT Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: "Neticesinde hayal kırıklığı var mı var kazanmak için sahaya çıktık bunu başaramadık"
YEREL HABERLER Groenendijk:" Kazanmayı başaramadık" FT Antalyaspor ...
Domenec Torrent: "Fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık"
YEREL HABERLER Domenec Torrent: "Fırsatlar yakaladık ama berabere ...
Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 1-1
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 1-1
Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Galatasaray: ...
Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Galatasaray:0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - ...
Başkan Böcek oğlunun nikahını kıydı, Kılıçdaroğlu şahitliğini yaptı
YEREL HABERLER Başkan Böcek oğlunun nikahını kıydı, Kılıçdaroğlu ...
Antalya’da sebze yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da sebze yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Kılıçdaroğlu, Başkan Böcek´in oğlunun nikah şahidi oldu
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, Başkan Böcek´in oğlunun nikah şahidi ...
ATASEM kursiyerlerinden yıl sonu sergisi
YEREL HABERLER ATASEM kursiyerlerinden yıl sonu sergisi
Finike’de 19 Mayıs yelken yarışları başladı
YEREL HABERLER Finike’de 19 Mayıs yelken yarışları başladı
ALKÜ Akseki MYO’da mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER ALKÜ Akseki MYO’da mezuniyet heyecanı
Akdeniz Üniversitesi'nde bin 919 metrelik parkurda anlamlı koşu
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi'nde bin 919 metrelik parkurda ...
Manavgat’ta fener alaylı 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Manavgat’ta fener alaylı 19 Mayıs kutlaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.