Toros Kadınları Emek Pazarı yeniden açıldı

Manavgat Belediyesi’nin ödüllü projesi Toros Kadınları Emek Pazarı, pandemi süreci sonrasında yeniden faaliyetine başladı. Manavgatlı kadınlar, el emeği eserlerini her Cumartesi günü Pazartesi Pazarı kompleksinde satışa sunacak.



“2 yıl aradan sonra”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in, kadınların kent ve aile ekonomisine katkıda bulunması amacıyla 2017 yılında faaliyete geçirdiği Toros Kadınları Emek Pazarı, 2 yıllık pandemi sürecinin sona ermesinin ardından yeniden açıldı. Manavgat Belediyesi’nce Toros Kadınları Emek Pazarı’nın her Cumartesi günü Pazartesi Pazarı Kompleksinde açılacağı, pazarın süreç içerisinde de haftanın 2 gününe çıkarılacağı belirtildi.



“75 kadın emek pazarında”

Cumartesi günü açılan pazarda daha önce hijyen, iletişim, sağlık, satış ve pazarlama eğitimi alarak sertifikalandırılan 75 kadın üretici, el emeği ürünlerini uzun bir aradan sonra ilk kez görücüye çıkarmanın heyecanını yaşadı. El emeği göz nuru eserlerini ve yöresel lezzetleri Manavgat halkıyla buluşturan emekçi kadınlar, kent halkından tam not aldı. Kadınlar, ev yapımı reçel, içli köfte, sarma, börek, baklava, poğaça, el örgüsü, hediyelik eşya, takı gibi ürünlerin satışını gerçekleştirerek aile ekonomilerine katkı sağlayacak.



“Turistler ilgi gösterdi”

Toros Kadınları Emek Pazarı’nın açılışına, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i temsilen eşi Hatice Sözen katılırken, pazarı gezmeye çok sayıda Manavgatlı geldi. Kadınların çeşitli alanlarda kendileri ve çevresindekiler için güçlü bir gelecek inşa edebilmeleri ve sosyoekonomik büyümeyi sağlayan emek pazarının ilk gününde turistler de Pazartesi Pazarı kompleksine gelerek bol bol alışveriş etti.



“Kadınlarımıza destek olalım”

Başkan Şükrü Sözen, emekçi kadınların yeni döneme daha hevesli bir şekilde başladıklarını söyledi. Başkan Sözen, “Manavgat’ımızın geçirdiği olumsuz süreçleri beraber atlatarak kent halkı olarak yeniden ayağa kalktık. Bugün de Toros Kadınları Emek Pazarı, yeniden faaliyete girerek en güzel ürünlerini kent halkıyla buluşturmaya başladı. Toplum olarak üreten ve emek veren kadınlarımıza her alanda destek vermeliyiz. Pazarımız, emekçi kadınlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Tüm halkımızı kadınlarımıza destek olmaya davet ediyorum” dedi.

