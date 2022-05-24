Cemil Meriç Kütüphanesi’nde ‘1.Okur Buluşması ve Pilav Günü Etkinliği’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cemil Meriç Kütüphanesi’nde ‘1.Okur Buluşması ve Pilav Günü Etkinliği’

İHA

Cemil Meriç Kütüphanesi’nde ‘1.Okur Buluşması ve Pilav Günü Etkinliği’

Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası’na enerji sağlayan trafo binasını kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kütüphanesi 1. Yaşını ‘Pilav Günü’ etkinliği ile kutladı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz ve Antalya’nın en zengin kütüphanesini geçen yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında gençlere armağan etmişti. Açıldığı günden itibaren 495 bin ziyaretçisiyle, gençlerin ve kitap severlerin bir araya geldiği Cemil Meriç Kütüphanesinin yıldönümünü kutlamak için “1.Okur Buluşması ve Pilav Günü’ etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü “Bugün sizlerle bu güzel ortamda buluşmak, bir arada olmak, bu güzel ortamı paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk vesilesi Bildiğiniz gibi kütüphanemiz geçtiğimiz yıl 19 Mayıs’ta açılmıştı. Birinci yaşımızı kutluyoruz. Hep birlikte oluşturduğumuz güzel bir kütüphane arkasından kütüphanecilik tarihi bakımından da güzelbir başarı hikayesine vesile oldu. Cemil Meriç Kütüphanesi el birliği ile gönül birliği ile kurduğumuz bir kütüphane olarak Akdeniz Bölgesinin en zengin kütüphanesi oldu. Geçtiğimiz aylarda eklenen yeni koleksiyonlarla birlikte de gerçekten bir araştırma kütüphanesi olma yolunda ilerliyor" dedi.

"Kütüphanede 365 gün 24 saat hayat var"
Gençlerin ve kitapseverlerin Cemil Meriç Kütüphanesinde güzel bir sosyal ortama sahip olduklarını ifade eden Başkan Tütüncü “Burada 365 gün 24 saat hayat var. Kütüphanemiz açıldığı günden itibaren hiç ışıkları sönmeyen bir kütüphane oldu. Şehrin okuma tutkunlarını ve ders çalışan sevgili gençlerini bir araya getirdi. Hakikaten burada bir yılda ciddi bir müdavimler topluluğu, güzel bir kadro, güzel bir sosyal ortam ve sosyal çevre meydana geldi.” dedi.

"Bu yıl birinci yılımızı kutluyoruz"
Pilav günü etkinliğini gençlerin talepleri doğrultusunda gerçekleştirdiğini söyleyen Başkan Tütüncü, ” Biz arkadaşlarımızla birinci yaşımıza böyle güzel bir pilav günü düzenleyelim ve bu pilav gününde birlikte olalım, beraber olalım istedik. Aslında bu isteğimiz zaman zaman buraya geldiğimde öğrencilerimizin sınavlara hazırlanan kardeşlerimizin bize söylediği bir şeydi. Bizden istedikleri bir talepti. Bu yıl birinci yılımızı kutluyoruz. Böyle protokolden uzak ve resmiyetten uzak, samimi sivil bir pilav günü ile aslında sınavlara çalışan öğrencilerimizi bir araya getirelim istedik. Burada o kadar güzel dostluklar, arkadaşlıklar kuruldu ki, kurulan bu arkadaşlıkları, dostlukları bir masanın etrafında bir muhabbet sofrasının etrafında güçlendirelim, kuvvetlendirelim istedik. Kütüphanemizin bağışçıları başta olmak üzere kütüphanemize yıl içerisinde emek veren bütün arkadaşlarımız bu davetimize icabet ettiler. Gerçekten güzel bir akşam üstünü tap taze bir bahar günü, güzel bir vakti sizlerle paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz” diye konuştu.

"Birlikte beraber yürüyeceğiz"
Cemil Meriç Kütüphanesinde birçok ismin emeği olduğunu ifade eden Başkan Tütüncü, “Her defasında gençlerin, Cemil Meriç Kütüphanesinin kendilerine çok iyi gelen, kendilerini mutlu eden bir yer olduğunu ifade ettiler. Dokumparkı yeni müzelerimizle, yeni tesislerimizle tanıtıyoruz. Çok daha güzel günlere birlikte beraber yürüyeceğiz. Tekrar ben bu güzel günde sizleri burada misafir etmekten dolayı duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Bu kütüphanenin oluşmasında emek sarf eden bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde bu kütüphanenin gerçekten büyük bir heyecanla bugünlere gelmesini arzu eden, isteyen başta kütüphane müdürü olmak üzere kültür müdürlüğümüzün bütün personellerini ve belediye başkan yardımcılarımıza da huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Danışma kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Cemil Meriç kütüphanesini kuran, bu günlere getiren ismini saydığımız sayamayacağımız herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğukan Sinik, performansıyla göz doldurdu
YEREL HABERLER Doğukan Sinik, performansıyla göz doldurdu
Havuza düşen ineği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Havuza düşen ineği itfaiye kurtardı
Antalyaspor Gelibolu’da madalyaları topladı
YEREL HABERLER Antalyaspor Gelibolu’da madalyaları topladı
Sahilde engelli empati parkuru Vatandaşlar, tekerlekli sandalye, beyaz baston ve koltuk değneği kullanarak empati kurdu
YEREL HABERLER Sahilde engelli empati parkuru Vatandaşlar, ...
Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 243 bin 909 oldu
YEREL HABERLER Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 243 ...
Elinde alkol şişesiye sokakta ateş edip arkadaşını vurdu, seken saçma 11 yaşındaki çocuğu da yaraladı Kaldırımda yürüyen anne ve oğlu silahlı kavganın ortasında korku dolu anlar yaşadı Tüfeği bırakıp kaçan silahlı saldırgan saklandığı evde gözaltına alındı
YEREL HABERLER Elinde alkol şişesiye sokakta ateş edip arkadaşını ...
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde TUS deneme sınavı uygulaması
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde TUS deneme ...
1 çocuk annesi kadını komşu eziyeti, hayatından bezdirdi Kadın komşusunun; baskı, şiddet ve hakaretine maruz kalan kadın, 10 yıllık evini terk etti Kadın arkadaşının evine sığınan ve hapis hayatı yaşayan Yasemin Özçengel, taşınmak için uygun kiralı bir ev arıyor Yaşadıklarını anlatırken gözleri dolan Yasemin Özçengel: " Yardım derken maddi anlamda değil, ben kiralık ev arıyorum, istediğim tek şey oğlumla huzurlu yaşamak"
YEREL HABERLER 1 çocuk annesi kadını komşu eziyeti, hayatından ...
Nöbetçi personel de çiçeklerin çalınmasına önlem olmadı
YEREL HABERLER Nöbetçi personel de çiçeklerin çalınmasına önlem ...
Muratpaşa’da vezne saatleri düzenlendi
YEREL HABERLER Muratpaşa’da vezne saatleri düzenlendi
Seyir halinde otomobile temas eden motosiklet, yolda sürüklenip refüje çıktı: 1 yaralı Sürücünün savrulduğu anlar güvelik kamerası tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Seyir halinde otomobile temas eden motosiklet, yolda ...
21. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri ödül töreni yapıldı
YEREL HABERLER 21. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri ödül töreni ...
Yasadışı kenevir ekimine operasyon
YEREL HABERLER Yasadışı kenevir ekimine operasyon
Saat Kulesi'nde betona gömülü tarih çıktı
YEREL HABERLER Saat Kulesi'nde betona gömülü tarih çıktı
Antalya'da 268 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 268 paket kaçak nargile tütünü ele ...
İnternetten sahte kiralık ev ilanı ile yabancıları dolandıran 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER İnternetten sahte kiralık ev ilanı ile yabancıları ...
ATASEM 15. Yıl sergisi açıldı
YEREL HABERLER ATASEM 15. Yıl sergisi açıldı
Alanya Belediyesi vezneleri öğlen arasında da çalışacak
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi vezneleri öğlen arasında da ...
Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 20. yılında gastronomi ile parlayacak
YEREL HABERLER Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 20. yılında ...
Arkadaşının yardım çığlığına koşan Seval, uçuruma düşüp öldü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Arkadaşının yardım çığlığına koşan Seval, uçuruma ...
Konyaaltı Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Saygılı, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Saygılı, ...
Yaylaya giden kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yaylaya giden kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 16 bin 473 TL para cezası Ehliyetsiz ve başkasına ait araçla drift yaparken yakalandı, "Yaptım ama trafiği tehlikeye düşürmedim" dedi
YEREL HABERLER Drift atan ehliyetsiz sürücüye 16 bin 473 TL para ...
ALKÜ’lü bisikletçilerden Türkiye Şampiyonasında dereceler
YEREL HABERLER ALKÜ’lü bisikletçilerden Türkiye Şampiyonasında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.