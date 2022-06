Başkan Uysal: “Muratpaşa’da yaşamaktan mutluyuz diyenlerin oranı yüzde 87”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz Gecesiyle devam eden Yöreler Renkler Festivali’nde, Muratpaşa’da yaşamaktan mutluyuz diyenlerin oranının yüzde 87 olduğunu belirterek “Bu güzellik, sevgi, saygı, kabullenme Anadolu coğrafyasının bize bıraktığı mirasın eserdir. Festivalimiz de onun tezahürü” dedi.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye’nin tüm renklerini buluşturduğu 6. Yöreler Renkler Festivali, 3’üncü gününde Akdeniz Gecesi’yle devam etti. Doğduğu yeri de doyduğu yeri de unutmayanların buluştuğu festivale bu yıl 53 hemşeri, 9 Yörük ve Antalya’da yerleşik yabancıların kurduğu 7 dernek katıldı.

Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda 5 Haziran’a kadar devam edecek festivalde, her gece bir bölgeye ayrılırken dernekler de saat 12.00’den 24.00’e açık olan stantlarında şehirlerinin, ilçelerinin ve hatta köylerinin yemeklerinden el sanatlarına kültürlerini tanıtıyor. Festival meydanı adeta bir kültür mozaiğini andırırken Ukrayna’dan İran’a, Rusya’ya ve Türki cumhuriyetlere Antalya’da yaşayan yerleşik yabancılarını kurduğu dernekler de festivalde yer alıyor.

O derneklerden biri olan Ukrayna Ailesi Derneği’nden Yuliya Borovkova, 15 yıldır Antalya’da yaşadığını söyledi. Uzun yıllardır kanaviçe yaptığını ve Yöreler Festivali’ne hep katılmak istediğini anlatan Borokova, “Hayalim gerçekleşti. Çok eğlenceli. Kalabalık. Yabancılar var. Yerliler var” dedi. Türkmenistan Tacikistan Birliği adına festivale katılan Melike Kurban ise stantlarında hem yöresel lezzetleri hem de geleneksel el sanatlarını tanıttıklarını söyledi.



Muratpaşa farkı

Yöreler Renkler Festivali’nin Akdeniz Gecesi ise Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun gösterisiyle başladı. Sami ve Sevil Demircioğlu konseriyle devam eden gecede Belediye Başkanı Uysal, Akdeniz’in yenilikçi, hayata güzel bakan, hayatı değiştirmeye dönük ‘daha güzel ne yapabilirim’ diyen insanların yaşadığı bölge olduğunu söyledi. Muratpaşa’nın da sadece Türkiye’nin dört bir köşesinden değil dünyanın farklı noktalarından insanlarını buluşup bu duyguları paylaştığı bir yer olduğunu belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Ama biliyorsunuz, siyaset her şeyin üstünde. Mümkün olduğu kadar gergin olmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar, birilerine göre bölünmemiz gerekiyor. Siyaseti kamu ve millet menfaatine, çocuklarımızın geleceğini tanzim etmek için değerlendireceğine, birlik ve beraberlik için değerlendireceğine bağırıp çağırmak bölünmek için değerlendiriyor.”



‘Bize bırakılan miras’

Buna rağmen Muratpaşa’da herkesin herkesi olduğu gibi kabul ettiğinin altını çizen Başkan Uysal, Muratpaşa’da yaşamaktan mutluyum diyenlerini oranının yüzde 87 olduğunu söyledi. Başkan Uysal, festival meydanını dolduranlara, “Sizler sayesinde, Türkiye’mizin en müstesna kentini oluşturuyoruz. Bu güzellik, sevgi, saygı, kabullenme Anadolu coğrafyasının bize bıraktığı mirasın eserdir. Hacı Bektaş Veli’nin, Yunus Emre’nin, Mevlana’nın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseridir. Bunu da yan yana, can cana, kol kola yaşamaktan kararlıyız. Bu festivalimiz de onun tezahürü” diye konuştu.

Başkan Uysal, konuşmasının ardından festivale katılan Akdeniz yöre, hemşeri, kültür ve dayanışma derneklerine teşekkür plaketlerini takdim. 6’ncı Yöreler Renkler Festivali’nde gece Ümmü Erbil konseriyle sona erdi.

