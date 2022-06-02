Döşemealtı'nda AHENK Projesi çerçevesinde ağız ve diş sağlığı eğitimi

Döşemealtı Belediyesi ‘Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma Projesi’ (AHENK) çerçevesinde köy statüsünü kaybeden uzak mahallelerde bulunan okullarda öğrencilere ağız ve diş sağlığı ile diş fırçalama teknikleri konulu eğitim vermeye başladı.

Proje çerçevesinde Döşemealtı Belediyesi Diş Hekimi Şenel Günal İltaş, ilk olarak Kovanlık İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. İlkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim veren İltaş, doğru diş fırçalama tekniklerini uygulamalı olarak anlattı. Antalya Valiliği tarafından uygulamaya konulan kentte ilkokul, ortaokul ve liselerde yürütülecek eğitim öğretim faaliyetlerini planlamak ve bu çerçevesinde eğitimde nitelik ve kaliteyi arttırmak amacıyla başlatılan AHENK Projesi çerçevesinde Döşemealtı’nın uzak mahallelerinde yer alan okullarda ağız ve diş sağlığı eğitimi verilmeye başlandı.

Döşemealtı Belediyesi’nin proje ortağı olduğu eğitim de Kovanlık İlkokulu'nun yanı sıra, Karataş İlkokulu, Karaeliler İlkokulu, Nursel Ayhan Kadam İlkokulu, Dağ İlkokulu, Killik İlkokulu, Kömürcüler İlkokulu ve Fatma Yusuf Bilgiç İlkokullarında öğrenim gören öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verilecek. Şenel Günal İltaş, miniklere ağız ve diş sağlığının önemini anlatan bir video izletirken, diş fırçalamanın ve doğru ağız bakımı yapmanın faydalarını anlatacak.

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