ASAT'tan Demre'de kapasite arttırımı çalışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASAT'tan Demre'de kapasite arttırımı çalışması

İHA

ASAT'tan Demre'de kapasite arttırımı çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Demre’nin iki mahallesinde yaz sezonunda içme suyu sıkıntısı yaşanmaması için kapasite artışı ve yeni hat imalatı yapıyor.
Demre’nin sahil bölgesini içine alan Büyükkum ve Küçükkum Mahalleleri’nde yaz aylarında artan nüfus ve yoğunlaşan turizm faaliyeti nedeniyle içme suyu ihtiyacının fazla olduğunu değerlendiren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. ASAT ekipleri Demre sahilinde bulunan mevcut tesisler ile yeni yapılacak olan turizm tesislerinin oluşturacağı artışı göze alarak mevcut hatların kapasitesini artırırken, yeni hat imalatı da yapıyor.
Büyükkum Mahallesi içme suyu sağlayan 315 milimetrelik boru hattının 300 metresi yenileniyor. Yeni açılan Deniz Caddesi’nde de bin 200 metre yeni hat imalatı yapılıyor. Çalışmayla bin 500 metre yeni hat yapılacak. Vatandaşların sıcakların artmasıyla mağduriyet yaşamaması için hummalı bir çalışma yürüten ASAT ekipleri, kısa süre içinde çalışmanın bitirileceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ASAT, 5 ilçede 10 bin kanalizasyon kapağını yenileyecek
YEREL HABERLER ASAT, 5 ilçede 10 bin kanalizasyon kapağını ...
Muratpaşa'da dayanışmanın ve birliğin festivali
YEREL HABERLER Muratpaşa'da dayanışmanın ve birliğin festivali
Serik Devlet Hastanesine anlamlı bağış
YEREL HABERLER Serik Devlet Hastanesine anlamlı bağış
Antalya Büyükşehir Belediyesinden afetzede çiftçiye naylon desteği
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesinden afetzede çiftçiye ...
Kepez Belediyesinden ilçenin doğu yakasına spor salonu
YEREL HABERLER Kepez Belediyesinden ilçenin doğu yakasına spor ...
Döşemealtı'nda AHENK Projesi çerçevesinde ağız ve diş sağlığı eğitimi
YEREL HABERLER Döşemealtı'nda AHENK Projesi çerçevesinde ağız ve ...
AEDAŞ’ın yeni genel müdürü İlkay Baydar oldu
YEREL HABERLER AEDAŞ’ın yeni genel müdürü İlkay Baydar oldu
Araçlarla kaplı kaldırımlara mahalleli tepki gösterdi: Araçlara 'yürüyemiyoruz' yazılı notlar bıraktılar Bir mahallenin kaldırıma park eden araçlarla mücadelesi Kaldırıma park eden araçlar nedeniyle, yayalar otomobil yolunu kullanıyor Görme engelli üniversite öğrencisi Seda Birgül Aslan: "Benim engelli olmamın sebebi, bu araçların yürüyeceğim yolda sadece bana değil diğer vatandaşlara da engel olmasıdır" Kültür Mahalle Muhtarı Erol Zeybekoğlu: "Kaldırımlara park eden araçlardan dolayı çok mağduruz, mahalle neredeyse felç oldu"
YEREL HABERLER Araçlarla kaplı kaldırımlara mahalleli tepki ...
Çocuk sahibi olamayan anne ve baba adaylarına müjde Son gelişmeler ve yeni çalışmalarla gebelik oranlarının arttığı bildirildi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Tavmergen: “Önümüzdeki günlerde hastalarımıza çok daha başarılı gebelik sonuçları vermemiz için yapılmış çalışmalar” “Gebelik oranlarının yaklaşık yüzde 50-60 civarında arttırılabildiğini de yaptığımız vaka seyirlerinde gösterdik”
YEREL HABERLER Çocuk sahibi olamayan anne ve baba adaylarına ...
Muratpaşa Belediyesi Nazım Hikmet'i andı
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi Nazım Hikmet'i andı
Azra'nın katil zanlısına verilen ağırlaştırılmış müebbet, 17 yaşında öldürülen Nuray'ın ailesini umutlandırdı İddianamesi kabul edilen 17 yaşındaki Nuray cinayetinde aileden müebbet beklentisi Boğularak öldürülen 17 yaşındaki Nuray’ın teyzesi Nur Çevik: “Azra’nın ailesiyle acılarımız aynı ve değişmiyor” “Biz de sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını istiyoruz" "Cani insanlara verilen ağırlaştırılmış müebbetin, başka insanlar için caydırıcı olacağını düşünüyorum"
YEREL HABERLER Azra'nın katil zanlısına verilen ağırlaştırılmış ...
Antalya’da domates çiftçinin yüzünü güldürdü Miktar endeksi yıllık yüzde 5.06 azalırken fiyat endeksi yüzde 288.03 arttı
YEREL HABERLER Antalya’da domates çiftçinin yüzünü güldürdü Miktar ...
Polis atlarına teneke ve davullu eğitim
YEREL HABERLER Polis atlarına teneke ve davullu eğitim
Antalya’da ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan 43 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan 43 ...
Fığla Mahallesi’ne müjdeli haber
YEREL HABERLER Fığla Mahallesi’ne müjdeli haber
ALKÜ’de yeni dönemde öğrencilere yeni yurtlar
YEREL HABERLER ALKÜ’de yeni dönemde öğrencilere yeni yurtlar
Polis memuru Sultan'ın ölümüyle ilgili davada 'suç' değişti, 'ceza' değişmedi
YEREL HABERLER Polis memuru Sultan'ın ölümüyle ilgili davada 'suç' ...
Antalya’ya gelen turist sayısında rekor artış Bir önceki yıla göre yüzde 223 arttı 2 milyon 415 bin 305 olarak gerçekleşti
YEREL HABERLER Antalya’ya gelen turist sayısında rekor artış Bir ...
Antalya’da falezlerde çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Antalya’da falezlerde çıkan yangın paniğe neden oldu
Antalya turizminde, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen rekor artış
YEREL HABERLER Antalya turizminde, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen ...
Akdeniz Üniversitesi gazetecilik öğrencilerinden anlamlı proje
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi gazetecilik öğrencilerinden ...
'Halı tarlaları'nda sezon 2 ay erken başladı
YEREL HABERLER 'Halı tarlaları'nda sezon 2 ay erken başladı
25 bıçak darbesiyle 5'inci kattan düşerek ölümde kardeşten 'parmak izi' sorusu
YEREL HABERLER 25 bıçak darbesiyle 5'inci kattan düşerek ölümde ...
Beslediği komşusunun köpeğinin saldırısına uğradı Yüzünden yaralanan adam hastanede tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Beslediği komşusunun köpeğinin saldırısına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.