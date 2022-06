Ehliyetsiz ve kasksız olarak polise yakalandı, "9 aydır aynı işte ehliyetsiz çalışıyorum cezalar arka arkaya geldi" dedi Kaskı başına değil motosikletin arkasına taktı, 2 günde toplam 14 bin 942 lira ceza yedi Ceza yiyen motosikletli genç: “Sıcaktan dolayı kask takmıyorum”

Manavgat’ta trafik ekiplerinin kask denetimlerinde su dağıtıcısı gencin kaskı başına değil motosikletin arkasına takması 7 bin 971 TL para cezasına mal oldu. Melih Can Kılinçli isimli genç, 2 gün önce de kask takmadığı için aynı cezayı yediğini belirterek, hava sıcak olduğu için kaskı olmasına rağmen takmadığını söyledi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet kazalarında ölüm olayının yaşanmasında en önemli etken olan kask kullanımını teşvik etmek amacıyla ilçe merkezinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekiplerce değişik noktalarda’ şok uygulama’ adı altında gerçekleştirilen denetimlerde birbirinden ilginç olaylar yaşanıyor. Yapay Şelale karşısı, Demokrasi Bulvarı girişinde gerçekleştirilen uygulamada, trafik ekiplerini görünce kaçmaya çalışan ve su dağıtımı yaptığı belirlenen motosikletli gencin, kaskı başına değil, motosikletinin arka kısmına plakanın üzerine taktığı görüldü.

Trafik ekipleri tarafından durdurulan Melih Can Kılinçli isimli gencin kask takmamanın yanı sıra sürücü belgesinin de olmadığı belirlenirken, sürücü belgesiz ve kasksız motosiklet kullanmaktan 3 bin 870 TL, motosiklet sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye aracını kullandırmak ve motosikletin muayenesinin olmamasından dolayı 4 bin 101 TL olmak üzere toplam 7 bin 971 TL para cezası uygulandı.



“Sıcaktan dolayı kask takmıyorum”

Havanın sıcak olmasından dolayı kaskı olmasına rağmen takmadığını belirten Melih Can Kılinçli, 2 gün önce yine uygulamaya takıldığını belirterek, “Aynı cezayı 2 gün önce de yedim. Aslında ehliyet için başvurumu yaptım. Pazar günü de sınava girip ehliyetimi alacaktım. 9 aydır ehliyetsiz olarak aynı işte çalışıyorum. Ehliyeti almama 23 gün kala üst üste ceza yedim” diye konuştu.



105 motosiklet sürücüsünden 65’i kasksız

8 Haziran Çarşamba günü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince geçekleştirilen şok uygulamada; 105 araç kontrol edilmiş kontrol edilirken 102 araç ve sürücüsüne eksiklerinden dolayı ceza uygulandığı bildirildi. 5 araç sürücüsüne verilen iznin sonunda muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak, 6 araç sürücüsüne polisin ikaz ve işaretlerine uymamak, 2 araç sürücüsüne trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek araç kullanmak, 9 araç sürücüsüne yasak park, 65 araç sürücüsüne motosiklet ve motorlu bisiklet kullanırken kask takmamak, 2 araç sürücüsüne ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmak, 3 araç sürücüsüne muayenesiz araç kullanmak, 2 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmak, 5 araç sürücüsüne yetersiz sürücü belgesi, 2 araç sürücüsüne tescilli aracı plakasız kullanmak, 1 araç sürücüsüne tehlikeli şekilde şerit değiştirmek sebebi ile 53 bin 599 TL Trafik İdari Para Cezası uygulanırken, 2 motosiklet trafikten men edildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, yapılan denetimlerin kazaların en aza indirilebilmesi için sürücülerin yararına yapıldığına dikkat çekilerek, motosiklet sürücülerinden kasksız araç kullanmamaları istendi.

