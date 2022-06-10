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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Wyndham Garden markası Türkiye'ye geldi

İHA

Wyndham Garden markası Türkiye'ye geldi

Uluslararası otel şirketi Wyndham Hotels & Resorts, Lara'da açılan oteliyle büyümesini sürdürdü. Şirket, 9'uncu markası Wyndham Garden'ın Türkiye pazarına girişini duyurdu.

95'in üzerinde ülkede bulunan 8 bin 900'den fazla oteliyle tesis sayısı bazında dünyanın franchise veren en büyük otel şirketlerinden biri olan Wyndham Hotels & Resorts, Türkiye'nin en gözde sahil bölgelerinden birinde açılan 346 odalı Wyndham Garden Lara'nın açılışıyla Wyndham Garden markasının Türkiye pazarına girişini duyurdu. Marka, önümüzdeki ay Diyarbakır'da açılması planlanan bir diğer oteli ile büyümeye devam edecek.

Açılışlar hakkında şu açıklama yapıldı:
Marka, en üst düzey konfor ve kolaylık anlayışıyla tasarlanmış olanaklar, sıcak bir atmosfere sahip salonlar, bol güneş ışığı alan mekanlar ve esnek kullanımlı toplantı odalarıyla öne çıkıyor ve misafirlere, deneyimlerinin en ince ayrıntılarına kadar düşünülmüş olması sayesinde huzurlu bir konaklama ortamı sunuyor. Otel zinciri, 9'uncu markasını da Türkiye'ye getirerek, halihazırda faal durumda olan 90'ın üzerinde oteliyle ülkedeki en büyük uluslararası otel şirketi olma konumunu güçlendiriyor.

Marka Lara'da, balkonlu ve tam donanımlı misafir odaları, açık havuz, fitness merkezi, tenis kortları, hemen yakınındaki Lara Plajı'na kolay erişim ve her şey dahil yemeiçme gibi zengin olanaklar bulunuyor. Nisan ayında açılan bu yeni otelden, Antalya'da gezilecek yerlerin yanı sıra şehrin havalimanına da kolayca ulaşılabiliyor.

Önümüzdeki ay açılması planlanan Wyndham Garden Diyarbakır'da ise 182 misafir odası, şehrin güzel manzaralarını sunan bir teras, hamam, fitness merkezi, spa ve açık havuz yer alacak. Tarihi surlar ve Ulu Camii gibi ziyaret noktalarına yürüme mesafesinde bulunan otelden, Diyarbakır Havalimanı'na da kolayca ulaşılabilecek.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Wyndham Hotels & Resorts Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) Başkanı Dimitris Manikis, "9'uncu markamızı da Türkiye ile buluşturarak, bölgede sunduğumuz ve her ziyaretçinin ihtiyaçlarına cevap veren konaklama seçeneklerimizi genişletmeyi sürdürüyoruz. Yeni projeler geliştirmeye odaklanmayı sürdürmemiz ve daha fazla markamızı pazarla buluşturmaya devam etmemiz, Türkiye'ye olan bağlılığımızı ortaya koyuyor. Böylesine heyecan verici bir ülkede hizmetlerimizi ve portföyümüzü daha da ileri noktalara taşımaktan büyük bir heyecan duyuyoruz" dedi.

Otel zinciri, bu yıl içinde Ramada by Wyndham Elbistan ve Ramada by Wyndham Samsun'un açılışıyla Ramada by Wyndham markasını da genişletmeyi sürdürdü ve TRYP by Wyndham İstanbul Şişli gibi diğer bazı açılışlarla Türkiye'de büyümeye devam etti.

2022'nin geri kalanında gerçekleşmesi beklenen bazı açılışlar şöyle açıklandı:
Ağustos ayında açılması planlanan 84 odalı Ramada Encore by Wyndham İstanbul Maltepe, Maltepe'deki alışveriş olanaklarının merkezinde, Cumhuriyet Camii'ne yakın bir konumda yer alacak.
Bu ay açılması beklenen Ramada by Wyndham Rize Fındıklı'nın 88 misafir odası bulunacak ve otel, Türkiye'nin hızla gelişen, yeşillikler içindeki bu bölgesinde cazip konaklama imkanları sunacak.
Eylül 2022'de açılması planlanan 119 odalı Ramada Resort by Wyndham Kızkalesi'nde misafirler için dinlenme ve rahatlama olanaklarının yanı sıra, işleri için kullanabilecekleri toplantı salonları da bulunacak.
Ekim 2022'de açılacak olan Ramada Plaza by Wyndham Batman'da 120 modern misafir odası bulunacak ve misafirler, hızla gelişen bu sanayi merkezinde kolay ulaşım imkanlarından yararlanabilecek.
2022'nin Aralık ayında, Erzurum'un merkezinde açılması planlanan 149 odalı Ramada by Wyndham Erzurum'un misafirleri, yakınındaki Palandöken'e ve çok çeşitli açık hava aktivitelerine erişim sağlayabilecek.
Yeni inşa edilen ve 118 odası bulunan Ramada by Wyndham Karapınar, 2022'nin Eylül ayında açılacak ve Türkiye'nin bu benzersiz bölgesinde çok zengin olanaklar sunacak.
Ramada Plaza by Wyndham Ordu, Ramada by Wyndham markasının güçlü portföyüne Temmuz ayında katılacak ve 110 odasıyla bu güzel kenti keşfetmek isteyen misafirlerini ağırlayacak.
211 odalı Ramada Plaza by Wyndham İstanbul Sultanahmet, Sultanahmet Camii gibi pek çok göz alıcı eserin bulunduğu ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgede misafirlerini ağırlayacak.
176 odalı Days Hotel by Wyndham İstanbul Esenyurt, Wyndham'ın bölgede giderek büyüyen Days Inn by Wyndham portföyüne Kasım ayında katılacak.

Verilen bilgiye göre, otel zincirinin Türkiye ve dünya genelindeki otelleri, dünya çapında binlerce otel, tatil köyü ve tatil kiralama tesisinin dahil olduğu, dünyanın en cömert otel ödül programı Wyndham Rewards kapsamında yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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